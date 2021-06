Diputados electos van por reforma para desaforar a Cabeza de Vaca

El diputado federal, quién resultó electo para ser legislador en el Congreso de Tamaulipas, Armando Zertuche (Morena), adelantó que una vez que inicie la próxima Legislatura promoverán una reforma constitucional para quitarle el fuero de manera definitiva al gobernador de ese estado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Entrevistado por diversos medios de comunicación al término de una reunión que el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, sostuvo con los diputados electos locales, Zertuche Zuani dijo que la medida implementada ayer en el congreso tamaulipeco es "desesperada".

"Es una medida desesperada por parte del ejecutivo del estado y su gente en el Congreso, no tiene fundamentación, por eso vamos a revisar el tema de la controversia constitucional como ellos lo hicieron con el tema del desafuero, somos respetuosos de ese trámite pero la ruta es la controversia, son leyes que votaron en vaporera", declaró.

El legislador, quien se perfila a coordinador de la bancada guinda en ese estado, dijo que la negativa de García Cabeza de Vaca a que le quiten el fuero deja mucho que pensar sobre la inocencia que tanto pregona.

"Algo está sabiendo él que nosotros desconocemos, y que lo que está haciendo es evitar a todas luces perder el fuero y violentando la constitución política de este país de esta manera terrible", indicó.

Por su parte, Jesús Suárez Mata, diputado electo de Morena en Tamaulipas, advirtió que la reforma que se aprobó ayer permitió convertir a los presidentes municipales en legisladores.

"Es una estrategia para blindarse y protegerse, ya no tendrán la mayoría en el congreso pero sí en los municipios, entonces vamos a luchar contra eso para que se aplique la ley, Cabeza de Vaca está acusado de uso de recursos de procedencia ilícita no sólo por el gobierno de México sino también por el de Estados Unidos", indicó a EL UNIVERSAL.

Sobre el tema, Mario Delgado sentenció que en el caso del gobernador de Tamaulipas solo hay un camino; "el de la cárcel. Va a ser muy difícil que un gobernador que hizo tantas fechorías, donde hubo tanta corrupción, no vaya a enfrentar la justicia".