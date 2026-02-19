Diputados exigen certificación urgente para aguacate, palma y café

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 19 (EL UNIVERSAL).- En México es urgente certificar los productos agropecuarios que se producen en el país libres de deforestación, como el aguacate, la palma, los cítricos, el café, entre otros, que permitan poder seguir siendo exportados a Estados Unidos, Europa y otras partes del mundo.

Diputados presentan iniciativa para certificar productos libres de deforestación

Lo anterior, luego de que Estados Unidos y Europa han publicado marcos de política para combatir la deforestación ilegal por estas causas, lo que quiere decir que, ante la deforestación, es probable que el país vecino no acceda a comprar productos mexicanos; así lo señaló el diputado del Partido Verde, Jesús Martín Cuanalo Araujo.

Junto con el diputado Joaquín Zebadúa Alva, del partido Morena, presentaron una iniciativa para modificar la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y la Ley de Comercio Exterior, para evitar la tala inmoderada de los bosques y las selvas por causas de cambio de uso de suelo para la generación de productos agropecuarios.

Impacto en el comercio exterior y la biodiversidad

Además, que siga siendo una causa de pérdida no solamente de territorio forestal, sino también de riesgo para el comercio exterior de productos agroalimentarios de México.

Indicó que los productos agropecuarios son también de suma importancia para el comercio exterior de nuestra nación, pues simplemente la exportación de productos agroalimentarios a Estados Unidos se estima por encima de los 50 mil millones de dólares y la tala de bosques y selvas para el establecimiento de producción agrícola y pecuaria puede poner en riesgo este importante mercado del cual dependen miles de familias y que puede impactar a la economía de nuestro país.

Indicó que Europa y otros países están con justa razón tomando las mismas medidas para evitar que productos agroalimentarios provengan de zonas taladas de manera ilegal.

Señaló que, si bien la producción agroalimentaria es prioritaria en México, también lo es la preservación de la biodiversidad y de los ecosistemas de México, más aún, porque los servicios ambientales que proveen las masas arboladas, los bosques y las selvas de México son indispensables para la propia producción agroalimentaria.

En su discurso, recordó que estos recursos naturales son la fuente de la regulación de la temperatura de la materia orgánica, de la conservación del suelo, de la generación de oxígeno, pero más importante es elemental conservar las masas arboladas para contar con agua para la producción agroalimentaria.

"Irónicamente, al estar tallando bosques para la producción agroalimentaria, estamos poniendo en riesgo esta misma, pero la biodiversidad del país. Estos servicios ambientales son además fundamentales para la vida misma, para la sociedad".

Insistió en que acabar con la masa arbolada es afectar los recursos naturales indispensables para la producción agroalimentaria; por ello, propusieron reformar el artículo 15 de la Ley General de Comercio Exterior y adicionar a fracción Cuarta en materia de regulación y Restricción no arancelarias a la importación de mercancías cuando se trate de preservar la flora y fauna en peligro de extinción o de asegurar la conservación o aprovechamiento de especies y evitar la deforestación.

Asimismo, reformar los artículos 10, 14, y 68 de la Ley General del Desarrollo Forestal Sustentable de México, para facultad a la Federación y a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales para poder certificar que los productos agropecuarios son libres de tala de bosques y de selvas.

"Como pueden ver, esta reforma es a favor de los recursos naturales, es a favor de la biodiversidad y es a favor de la vida misma, pero sobre todo a favor de proteger los productos agroalimentarios que exportamos orgullosamente a Estados Unidos y el resto del mundo, y también es defender la economía de miles de familias campesinas, que orgullosamente generan estos productos que nos representan en el mundo entero. Esto con una visión de producción, sostenible y responsable".