Diputados federales rinden minuto de silencio por fallecimiento de Carrizales

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 3 (EL UNIVERSAL).- El pleno de la Cámara de Diputados rindió un minuto de silencio por el fallecimiento de Pedro Carrizales, "El Mijis", cuya muerte fue confirmada la tarde de este miércoles luego de permanecer desaparecido desde el 31 de enero.

El homenaje se otorgó a petición de la diputada del PT, Ana Karina Rojo Pimentel, quien reconoció la lucha del exlegislador local.

"Fue un activista, luchador por los jóvenes, esos jóvenes que padecían alguna enfermedad de adicción, ese luchador incansable que creyó en esta cuarta transformación. Estuvo desaparecido por 30 días y ya han notificado su muerte. Les pido respetuosamente un minuto de silencio, y decirte querido 'Mijis' que tu lucha va a continuar con esta transformación, por generar igualdades más equitativas en nuestro país", expresó la diputada.

La muerte de "El Mijis" fue confirmada días después de un análisis de ADN realizado a sus familiares para evaluar la coincidencia con uno de los cuerpos del Semefo de Tamaulipas.



---Muere "El Mijis" en accidente de auto, reportan fiscalías

La tarde de ayer miércoles, Miriam Hernández, esposa de "El Mijis", acudió a las instalaciones de la fiscalía de Tamaulipas, en Ciudad Victoria, donde le confirmaron la muerte de su marido. Más tarde, los familiares del diputado confirmaron en un comunicado la muerte del exlegislador potosino y pidieron comprensión para no dar declaraciones.

"[Las fiscalías de los cuatro estados] concluyen que [su muerte] se derivó de un accidente automovilístico. Este hecho nos entristece y no tenemos palabras para describir el difícil momento que estamos atravesando (...) En este momento de duelo, no quisiéramos dar declaraciones".

Por su parte, las fiscalías de San Luis Potosí, Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León, en un comunicado conjunto, confirmaron la muerte del exlegislador en un accidente automovilístico ocurrido el 3 de febrero en Tamaulipas, dirección noreste a sureste sobre la carretera Nuevo Laredo-Piedras Negras, a la altura del kilómetro 27 en dirección a Nuevo Laredo. Las dependencias detallaron que el vehículo de Carrizales presuntamente "cambió su rumbo de manera intempestiva, perdiendo el control direccional del mismo para salir de la carretera y caer a un desnivel e incendiarse en su totalidad.