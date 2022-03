Diputados: no habrá "albazo" en dictamen de reforma eléctrica

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 28 (EL UNIVERSAL).- Bajo la promesa de que no habrá albazo Legislativo y de que el dictamen de la reforma eléctrica comenzará a circular a más tardar el 4 de abril, con al menos cinco días de anticipación previo al debate que se realizará el 11 del mismo mes, quedaron instaladas las Comisiones Unidas de Energía y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, encargadas de dictaminar el proyecto presidencial recibido desde septiembre de 2021.

Durante la instalación, los presidentes Juan Ramiro Robledo (Puntos Constitucionales) y Manuel Rodríguez (Energía), ambos legisladores de Morena, propusieron declararse en sesión permanente e ir a receso en tanto comienza a circular el dictamen.

"Está propuesta de ir a receso se debe a que no podemos discutir un dictamen si no circulamos cinco días antes el dictamen. Asegurarles que no hay riesgo alguno de que se discuta algo que los diputados y diputadas no reciban", declaró el diputado Rodríguez.

Por su parte, el diputado Robledo citó para el día 11 abril de abril a las 11:00 de la mañana, y prometió que "el dictamen comenzará a circular a más tardar el día 4 de abril por la tarde".

Del PT, el diputado Pedro Vásquez se manifestó a favor del inicio de los trabajos para procesar la reforma eléctrica.

"No podemos estar más de acuerdo ya que se busca rescatar y poner en la rectoría del Estado la producción, generación y comercialización de energía.

"Quiero dejar claro que no hay ningún albazo legislativo, lo que hoy inicia es simplemente el análisis serio de la iniciativa presentada por el ejecutivo federal", indicó.

La instalación de la Comisión Unidas tuvo una duración de 40 minutos.