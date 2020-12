Diputados piden nueva prórroga para aprobar uso lúdico de marihuana

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados y también coordinador de la bancada mayoritaria de Morena, Ignacio Mier, informó que este miércoles, el Palacio Legislativo de San Lázaro ya solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una nueva prórroga para cumplir el mandato de legislar la despenalización del consumo de la marihuana y su uso lúdico.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Mier Velazco dijo que en un acto de responsabilidad legislativa decidieron solicitar la comprensión de la Corte, porque después de haber hecho todo el esfuerzo legislativo no quisieron aprobar una reforma que quedara incompleta inconsistente y poco clara.

"En un acto de responsabilidad legislativa y de responsabilidad pública decidimos solicitar la comprensión, a través de la Mesa Directiva de la presidenta de que, hecho todo el esfuerzo de trabajo legislativo, que incluyó en un parlamento abierto y como cámara revisora, no quisimos generar una revisión que quedara incompleta, inconsistente y poco clara, entonces eso fue lo que nos animó solicitar la comprensión de la Suprema corte para que nos diera un plazo", declaró.

Aseguró que el mayor problema que tenían los legisladores es que la Suprema Corte de Justicia sesiona por última vez este jueves y regresan a trabajar hasta el 31 de enero, entonces ya estaban sobre el tiempo.

"Sí, ya le hicimos la solicitud de prórroga a la Corte, lo teníamos que hacer porque la Suprema Corte, tengo entendido su última sesión es el día de mañana, estábamos sobre el tiempo y ese era el problema y por otro lado ellos mismos habían acordado cerrar y alargar los tiempos hasta el 31 de enero, estaba complicado", agregó.

Dijo que este tema será prioritario en la Cámara de Diputados para el próximo periodo de sesiones, que inicia en febrero y se comprometió a tener una ley clara, precisa y concisa.

"Así como hay una iniciativa preferente del Ejecutivo, nosotros al interior de manera preferente sigan trabajando durante el mes de enero y que en el mes de febrero podamos estar generando ya una ley clara, precisa y concisa y que esté armonizada con la Ley General de Salud y el Código Penal", detalló.

Cabe recordar que el pasado 19 de noviembre, el Senado de la República aprobó el uso lúdico de la cannabis y la envió a la Cámara de Diputados, quienes abrieron un parlamento abierto el pasado fin de semana, sin embargo, hubo voces coincidentes en que se tenía que hacer cambios al proyecto debido a que no se cumplía con el mandato judicial, que tiene como plazo perentorio de aprobación el próximo 15 de diciembre, pero ya no será cumplido.

Ignacio Mier informó que se buscaron agotar los tiempos y poder confeccionar un dictamen que pudiese recoger que la ley que va a regular a la cannabis regulara toda la cadena de valor desde la producción, distribución, comercialización y el uso; y también que se cumpliera con toda la técnica legislativa y que todo el articulado abarcara de manera transversal.

Dijo que fuera consecuente con la Ley General de Salud y con el Código Penal y tendríamos que hacer una revisión de esos ordenamientos y "los tiempos no nos daban".

"Qué pasaba si tomábamos la decisión de aprobarlo ahí a bote pronto, primero, no íbamos a darle cumplimiento a la responsabilidad de generar una ley clara, precisa y concisa. Segundo, corríamos el riesgo de que no fuera publicada o que los senadores no la regresaran", explicó.