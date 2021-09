Diputados proponen 85 iniciativas en segunda sesión

En la segunda sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, las y los legisladores presentaron ante la Mesa Directiva un total de 85 iniciativas y puntos de acuerdo que serán turnadas a las diversas Comisiones.

Destacan propuestas para crear un seguro de desempleo por la pandemia, programas para prevenir sequías, la creación de un Fondo Educativo de Emergencia, la creación de la Secretaría de Pesca y Acuacultura, y hasta hay un dictamen que pretende plasmar el reconocimiento constitucional de los animales como personas.

Son 59 iniciativas de las cuales 42 fueron interpuestas por diputados de Morena, siete del Partido Revolucionario Institucional (PRI), seis del Partido del Trabajo (PT), tres del Partido Acción Nacional (PAN), y una de Movimiento Ciudadano (MC).

La legisladora más impetuosa es la morenista Lorenia Iveth Valles Sampedro, quien en un solo día interpuso 11 iniciativas. Entre ellas, propone reformar los artículos 4 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para declarar "que los animales deben considerarse universalmente como personas y no como cosas", bajo el argumento de que los animales como seres sintientes, sujetos de protección.

También de Morena, el diputado César Agustín Hernández Pérez propuso reformar el artículo 123 de la Constitución para elevar a rango constitucional el derecho a un seguro de desempleo, "el cual sería proporcionado por el Estado en favor de personas que hayan perdido su trabajo, debiendo ser suficiente para vivir una vida de bienestar, por el tiempo y forma que determine la ley de la materia".

Dicho seguro, establece el dictamen, "debe estar regido bajo los principios de universalidad, justicia social y no discriminación".

Del PT, Jesús Fernando García Hernández propuso reformar el artículo 9o. de la Ley de Aguas Nacionales, con el propósito de que las autoridades desarrollen estrategias encaminadas a prevenir y reducir los efectos de la sequía.

Por su parte, el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano impulsa una reforma a diversas disposiciones de las Leyes General de Educación, y Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a fin de crear un Fondo Educativo de Emergencia, "con el objeto de mitigar las condiciones y afectaciones en materia educativa, generadas por un evento fortuito o de fuerza mayor, estableciendo el derecho a recibir los recursos suficientes para que se puedan implementar las acciones necesarias que pongan en peligro la continuidad de sus estudios a fin de evitar el abandono o rezago educativo entre las niñas, niños y adolescentes".

Dicho fondo, señala la minuta, obtendrá recursos directamente del Presupuesto de Egresos de la Federación, mismo que no podrá ser inferior al 0.4 por ciento del gasto programable, y al momento de otorgarse "se dará prioridad a las escuelas de alta marginación pertenecientes a las poblaciones rurales, indígenas o en situación de vulnerabilidad, así como de aquellas que cuenten con estudiantes qué tengan algún tipo de discapacidad".

El diputado Jesús Fernando García Hernández, del PT busca reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal con el propósito de crear la Secretaría de Pesca y Acuacultura; mientras que Saraí Núñez Cerón, del PAN, va por modificar el artículo 36 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a fin de generar beneficios fiscales a quienes compren vehículos híbridos o eléctricos.

Llama la atención la propuesta de la diputada priísta Alma Carolina Viggiano Austria, quien propone un decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados el nombre de Felipe de Jesús Ángeles Ramírez, militar que recientemente fue reconocido por el presidente y cuyo nombre se le dio al nuevo aeropuerto de Santa Lucía.

También del PRI, la diputada Lorena Piñón Rivera propuso reformar el artículo 69 de la Constitución para que la entrega de los informes presidenciales vuelvan a ser presenciales.

"En la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo de cada año de ejercicio del Congreso, el presidente de la República presentará un informe por escrito y comparecerá personalmente ante el pleno legislativo para enunciar su mensaje sobre el estado general que guarda la administración pública del país y presenciará de manera posterior los posicionamientos de los representantes de cada una de las bancadas y la respuesta de la presidencia de la Cámara de Diputados", señala el dictamen.

---Ingresan 26 puntos de acuerdo, van por crear Comisión por espionaje "Pegasus"

Por otra parte fueron interpuestas 26 proposiciones con punto de acuerdo, 12 de ellos de Morena, seis de MC, seis más del PRI, uno del PAN, y uno del PT.

Destaca la propuesta de la diputada Laura Imelda Pérez Segura, por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), "a crear una comisión especial para el caso de espionaje mediante el Malware Pegasus".

También hay una solicitud para programar una Sesión Solemne con motivo de la Conmemoración de los 200 Años de la Consumación de la Independencia de nuestro país, propuesta por la diputada de Morena, Raquel Bonilla Herrera.

Del PAN, el diputado Miguel Ángel Varela Pinedo, buscará exhortar al Ejecutivo Federal para que disponga de elementos de la Guardia Nacional "con el objeto de proteger con celeridad a la población de Ermita de los Correa, en el municipio de Jerez, Zacatecas, que ha sido desplazada de sus hogares debido a la violencia ejercida por los grupos de la delincuencia organizada".

El legislador Alan Castellanos Ramírez, del PRI, pedirá un exhorto a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a la Secretaría de Salud, en coordinación con sus homólogas en las entidades federativas, "para garantizar el abastecimiento de jabón, gel antibacterial y cubrebocas para estudiantes y personal educativo en todo momento durante el regreso a clases y su permanencia".