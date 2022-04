Diputados pueden ser víctimas violencia verbal y psicológica: abogado

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 21 (EL UNIVERSAL).- Las denuncias que han interpuesto diputadas y diputados de la oposición por la campaña de odio en su contra tras rechazar la reforma eléctrica, proceden como apología del delito o violencia verbal y psicológica, explico a EL UNIVERSAL el abogado constitucionalista, Francisco Burgoa.

En entrevista, señaló que si bien, a nivel federal no está tipificado el delito de odio, "estos señalamientos de que son 'traidores a la patria' los diputados que votaron en contra de la reforma sí pudieran configurarse en otros flagelos que están tipificados como lo son la apología del delito o en su caso violencia verbal y psicológica".

Ya son diversas las querellas que legisladores del PRI, PAN y PRD han interpuesto por presuntamente ser víctimas de amenaza y hostigamiento por parte de simpatizantes de Morena, quienes los tildan de "traidores a la patria".

Para el también catedrático de la UNAM, sin duda las y los diputados pueden argumentar en sus denuncias que estos señalamientos se configuran en violencia verbal y psicológica "que les está causando agravios, afectaciones en su persona, en su salud mental y en su salud psicológica".

La apología del delito se refiere a la justificación de acciones ilegales o de dudosa legalidad, normalmente mediante el discurso, "tratando de hacer comprender que la acción debe realizarse por corresponder con los principios éticos de los que se hacen gala".

De acuerdo con el artículo 208 del Código Penal Federal, "al que provoque públicamente a cometer un delito, o haga la apología de éste, se le aplicarán de 10 a 180 jornadas de trabajo en favor de la comunidad, si el delito no se ejecutare; en caso contrario se aplicará al provocador la sanción que le corresponda".

En caso de que pudiendo hacerlo con su intervención inmediata no impidiere la comisión de un delito, "se le impondrá la pena de seis meses a tres años de prisión y de cincuenta a doscientos días multa".

Francisco Burgoa advirtió que llegar a una sentencia en este caso en específico, "no es camino fácil", toda vez que son los legisladores de Morena y partidos aliados quienes replican los mensajes de odio: "Ellos tienen fuero, por lo que son protegidos en sus expresiones por el fuero con el que gozan, es una inmunidad procesal".