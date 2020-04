Diputados reconocen labor de médicos; condenan agresiones

Tras las agresiones que han sufrido médicos y enfermeras y pacientes contagiados con Covid-19, los integrantes de todos los partidos en la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, reconocieron la labor que están desempeñando el personal médico en la atención de personas contagiadas con coronavirus.

"La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados manifiesta su más alto reconocimiento a las y los profesionales médicos, enfermeros, técnicos, trabajadores administrativos y de limpieza del Sistema Nacional de Salud, por las labores que llevan a cabo para la atención de las personas contagiadas por el virus Covid-19", describe un pronunciamiento conjunto de legisladores de todas las fuerzas políticas.

En un pronunciamiento conjunto condenaron enérgicamente las agresiones y actos discriminatorios de los que han sido objeto y agradecieron todo el apoyo que la sociedad pueda ofrecer para facilitar sus labores.

"La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados condena enérgicamente las agresiones y actos de discriminación de los que ha sido objeto el personal sanitario que combate la pandemia del coronavirus Covid-19, y expresa su agradecimiento por todos los apoyos que la sociedad pueda ofrecer para facilitar sus labores", aseguró la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Laura Rojas (PAN).

Además, la Mesa Directiva del Palacio Legislativo de San Lázaro exhortó a todos los Poderes Federales y locales, y a los actores sociales para enfrentar, con unidad y solidaridad, los retos que ha desencadenado la pandemia del Covid-19.

"La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados emite un respetuoso exhorto a los poderes federales y locales, a los sectores económicos, políticos y sociales de nuestro país para que enfrentemos con unidad y solidaridad los retos que nos impone la pandemia del Covid-19", describió Laura Rojas.

Suscribieron este documento Laura Angélica Rojas; Dolores Padierna (Morena); Marco Antonio Adame (PAN), Dulce María Sauri (PRI); así como Karla Yuritzi Almazán; Lizbeth Mata Lozano; Sara Rocha Medina, Héctor René Cruz Aparicio, Maribel Martínez Ruiz, Julieta Macías Rábago, Mónica Bautista Rodríguez y Jesús Carlos Vidal Peniche.

En conferencia de prensa, la vicepresidenta Dolores Padierna, dijo que es necesario concientizar a toda la sociedad para que haya respeto, se le apoye, se le agradezca a las y los trabajadores de salud y aseguró que en México no se prevén medidas de corte autoritario ni de carácter policiaco-militar para hacer frente a la propagación del Covid-19 en el territorio nacional durante la Fase 3.

"No habrá toque de queda ni medidas militarizadas ni medidas 'draconianas' en la Fase 3 de esta contingencia, la historia le dará la razón al presidente Andrés Manuel López Obrador y en el mediano plazo la sociedad mexicana también sabrá reconocérselo, porque hoy es tiempo de la solidaridad, la conciencia social y el compromiso social y no el momento de restringir derechos ni libertades", enfatizó Dolores Padierna.

Asimismo, la vicepresidenta Dulce María Sauri, dijo que el PRI este punto es de la mayor relevancia porque es un llamado a la solidaridad que es un valor arraigado en la sociedad mexicana y que el miedo ante lo desconocido no nos puede hacer olvidar. "Necesitamos meternos muy adentro de nosotras, de nosotros mismos que todas, todos somos los médicos, las y los enfermeros que están en la primera trinchera de la batalla contra este mal".

El también vicepresidente, Marco Antonio Adame (PAN), dijo que han recibido distintas preocupaciones de agresiones en contra del personal de salud y también de los enfermos, que los médicos son atacados, las enfermeras humilladas y los enfermos discriminados por miedo al contagio.

"Este momento es muy importante hacer una expresión de solidaridad -como lo indica este pronunciamiento- y que sea en un espíritu de unidad también, porque la única manera de enfrentar y de vencer los retos de la epidemia es en unidad nacional; por eso el comunicado incluye un llamado a las distintas autoridades de los tres órdenes de gobierno y a la sociedad también, porque es importante que nos concentremos todos en estas acciones", dijo el panista.