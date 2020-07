Diputados van contra propuestas para consejeros del INE

"No estamos buscando cómplices para integrar al Instituto Nacional Electoral (INE)", advirtió anoche el líder de los diputados federales de Morena, Mario Delgado, al declarar a su bancada lista para los acuerdos políticos y proponer el próximo miércoles al pleno cuatro perfiles idóneos para el organismo.

Delgado Carrillo validó así las cuatro quintetas de candidatos a consejeros que el Comité Técnico de Evaluación (CTE) de aspirantes al INE entregó el jueves a la Junta de Coordinación Política (Jucopo), y con ello desestimó la rebelión que 97 diputados de Morena y PT iniciaron ayer para demandarle invalidar ese listado de 20 aspirantes elaborado por un comité "faccioso y avieso".

En las listas "fueron insertadas personas mayoritariamente identificadas con grupos hostiles a la Cuarta Transformación y que anulan cualquier esperanza de cambios (...) Incluso podrían contribuir a que perduren los vicios, sesgos y complicidades" en el INE, acusaron al pedir que se rehicieran listas o se rechazaran en el pleno.

Con esa exigencia, planteada en una carta pública dirigida a Delgado Carrillo, morenistas encabezados por Dolores Padierna y petistas pusieron en duda las designaciones, que requieren de mayoría calificada de los diputados presentes en el pleno camaral, pero que se desinflaron al no obtener el respaldo de los aliados de PES y PVEM.

Morena, con PT, PES y PVEM, más dos diputados independientes, podrían tener 334 votos de 500 y decidir a los nuevos consejeros.

Sin el PT y una parte de Morena, pero con el apoyo de la oposición (166 legisladores) también podría configurarse la mayoría calificada.

Sin embargo, anoche, tras un maratón de casi nueve horas de entrevistas a los 20 aspirantes, que se realizaron de manera virtual, siete de los ocho líderes parlamentarios, incluidos los aliados de PES y PVEM, validaron las quintetas del CTE y se dijeron listos para, con base en ellas, ir a los acuerdos políticos y proponer los cuatro perfiles.

Juan Carlos Romero Hicks (PAN), René Juárez (PRI), Verónica Juárez (PRD), Tonatiuh Bravo (MC), Arturo Escobar (PVEM) y el subcoordinador del PES, Fernando Manzanilla, pidieron avanzar en los acuerdos.

Así, dejaron solos al PT y a morenistas del ala dura en su exigencia de regresar esas quintetas al CTE para que se repusiera el procedimiento y se entregaran nuevos listados.

"Veo tan contenta a la oposición que más me preocupo por la integración de estas quintetas", indicó el vicecoordinador del PT, Gerardo Fernández Noroña.

La Jucopo no debe "ser rehén del Comité Técnico", expuso el coordinador del PT, Reginaldo Sandoval. Empero, ese partido no objetó a ninguno de los aspirantes, pese a tenerlos enfrente en las entrevistas.

Sobre esas quintetas, hasta anoche se habían presentado tres juicios ciudadanos ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), promovidos por tres aspirantes que no quedaron como semifinalistas: Diana Talavera, impulsada por John Ackerman, integrante del CTE y quien denunció supuestas anomalías en el proceso, así como Armando Hernández, exmagistrado presidente del Tribunal Electoral de la capital, y Dora Rodríguez Soriano, actual consejera del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE).

Los tres juicios fueron asignados a la ponencia de la magistrada Mónica Aralí Soto y se espera sean resueltos antes de que el miércoles el pleno vote a los nuevos consejeros.