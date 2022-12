Dirán que fue Claudio X. González o Loret: Ciro tras dicho de AMLO

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 20 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador no descartó que el ataque armado contra el periodista Ciro Gómez Leyva haya sido para afectar a su gobierno y desestabilizar al país.

En su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional, López Obrador señaló que si con el ataque al periodista el propósito era generar un conflicto mayor o desestabilizar al país, "también es un crimen".

"No es un asunto menor, quisieron asesinarlo, o intentaron hacerlo y si no fue así, el propósito era generar un conflicto mayor, desestabilizar al país, que eso también es un crimen.

"Por eso, cuando plantean lo de Ciro de que pudo ser un autoatentado, no porque él se lo haya hecho fabricado, sino porque alguien lo hizo para afectarnos a nosotros, no lo descarto", dijo.

---Dirán que fue Claudio X. González o Loret: Gómez Leyva

Ante los dichos del presidente López Obrador, el periodista señaló que alguien lo quiso matar, no se pondría a hacer conjeturas ni entraría en "pugnas" con las autoridades que realizan las investigaciones.

En su programa "Ciro por la Mañana", de Grupo Fórmula, el periodista preguntó a Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México; a Omar García Harfuch, secretario de Seguridad capitalino; a Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía capitalina; al secretario de Gobernación, Adán Augusto López; al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero y a los jueces, magistrados y ministros:

"¿Se puede hacer, desde las instancias del Estado, se puede hacer una investigación verdaderamente independiente, en esta intemperie de adjetivos y descalificaciones que lanza el jefe del Estado mexicano todos los días? ¿Se puede? ¿Claudia, Adán, Omar, doña Ernestina, Alejandro, ministro Zaldívar? ¿Se puede hacer una investigación independiente en estas condiciones? Ojalá, yo tengo dudas".

"Mal haríamos no haciendo nuestra propia investigación", expresó la periodista y colaboradora del programa radiofónico Miriam Moreno, además que pidió tener cuidado con la narrativa que quieren imponer a través de filtraciones.

"Ahí te va: quien ordenó el atentado fue Claudio X. González, van a llegar a esa conclusión. Primero, ¿crees que alguien lo vaya a creer? ¿O fue desde su celda en Brooklyn, Genaro García Luna? ¿O desde su malignidad infinita, Felipe Calderón? ¿O quién otro pudo haber sido?

"O a lo mejor por un asunto de varias bandas, que incluía una ´competencia periodística´, el autor intelectual del atentado fue Carlos Loret de Mola, esos son los adversarios del régimen, que lleguen a esa conclusión.

"O hubo un cónclave de los dueños de comunicación que decidieron contratar al pistolero. ¿A qué se refiere el presidente el presidente López Obrador? ¿A qué se refiere? ¿O fueron tres fanáticos de la ultraderecha que en una borrachera que era buena idea contratar a un cuate que conocen por ahí que se dedica a matar personas y decir ´manden matar a ese wey´ y le armamos un desmadre al Presidente? ¿A qué se refiere el presidente cuando dice ´pudo haber sido´ –menos mal que ya– corrigió que no fue un autoatentado", expresó Ciro Gómez Leyva.