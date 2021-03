Director de seguridad de Tanhuato utiliza patrullas para arrancones

Áreas de inteligencia revelaron que la persona directamente responsable de las patrullas utilizadas para arrancones y fiestas es el director de Seguridad Pública del municipio de Tanhuato, Raymundo Chávez Rodríguez.

Ayer jueves por la noche se dio a conocer que policías municipales de Yurécuaro, Michoacán, utilizan las patrullas para hacer peripecias tipo arrancones, con civiles armados.

Durante la noche, las áreas de inteligencia realizaron una investigación y rectificaron que la patrulla que sale en los videos es de Tanhuato, municipio aledaño a Yurécuaro.

El informe refiere que Raymundo Chávez Rodríguez no pertenece a la Secretaría de Seguridad Pública del estado, ya que fue impuesto por el alcalde Daniel Aranda Pérez.

Fuentes federales dijeron que el mando policial no acata indicaciones, coordinación, cooperación operativa o informativa alguna hacia el estado y la federación.

Señalan que Chávez Rodríguez, argumenta que solo obedece indicaciones y rinde cuentas al presidente municipal, alcalde de Morena, Daniel Aranda.

Las fuentes de inteligencia consultadas, precisaron que la Secretaría de Seguridad Pública del estado no tiene asignado ningún elemento en ese municipio.

Reiteraron que todos los elementos de la Dirección de Seguridad de Tanhuato, son contrataciones directas también del municipio.

El informe refiere que Raymundo Chávez es originario del estado de Jalisco y llegó al cargo en Tanhuato el 23 de marzo del año pasado (2020).

Chávez Rodríguez, también ha sido impuesto en las direcciones de Seguridad Pública de DSPM de Ocotlán (2018) y de Tlaquepaque en el año 2012 y oficial en Guadalajara.

Los hechos

Una serie de videos evidenciaron que elementos municipales utilizan patrullas para peripecias tipo arrancones y hacer fiestas con gente armada.

En una grabación, se escuchan las sirenas activadas de los vehículos oficiales que llegan a una explanada; una de ellas empieza a girar sobre las cuatro llantas a gran velocidad.

Mientras eso sucede, se escuchan los gritos y ovaciones de personas que se encuentran en ese lugar ubicado a las afueras de la cabecera municipal, ya del lado de La Piedad.

En otro de los materiales, se ve un grupo de civiles, algunos de ellos armados, arriba de otra patrulla y otros alrededor, como en fiesta, amenizados por narcocorridos.

En una tercera grabación, aparece en primer plano una motocicleta, unas mujeres y varios hombres que bailan al ritmo de la música, con una patrulla al fondo.

Otro grupo de civiles permanece arriba de la unidad policial y, la mayoría de los asistentes a esa fiesta consumen bebidas embriagantes.

Habitantes de esa región, denunciaron que los civiles armados pertenecen a un grupo criminal que opera en esa zona de Michoacán cercana al estado de Jalisco.

Incluso al final de uno de los videos se escucha a un sujeto cuando grita "a la orden del Cártel Jalisco".

El presidente municipal de Tanhuato no ha dado su postura al respecto, a pesar de que ya fue informado del actuar de sus elementos.