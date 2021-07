Dirige López-Gatell seis recomendaciones a jóvenes, por tercera ola de covid

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, advirtió que en la tercera ola de contagios de Covid-19 la mayoría de las personas hospitalizadas son menores de 52 años y 97% no fueron vacunadas.

López-Gatell dio seis recomendaciones a todos los jóvenes del país.

1.- Considerar los síntomas, sí presentas fiebre, tos, dolor de garganta, fatiga súbita o vómito debes de pensar que tienes Covid.

2.- Si piensas hacerte la prueba evitar las pruebas de sangre, sugerencia las pruebas que toman muestra de secreción respiratoria. Las pruebas rápidas no tiene utilidad epidemiológica.

3.- Acude a un médico, no automedicarse. El uso inapropiado de antibióticos sólo puede llevar a complicar el estado de salud.

Recomendaciones adicionales:

4.- Si resultaste positivo debes monitorearte con un profesional de la salud. El monitoreo de la oxigenación es muy importante en general si se está por debajo de 93% habla de incapacidad para oxigenar.

5.- Si presentas dificultad para respirar no esperes más y llama al 911 para que acudir a qué unidad o servicio de urgencias.

6.- Prevención primaria: la vacuna, vacúnate joven vacúnate, es importante aunque eres una persona sana la vacuna es útil para ti y para tu familia para evitar y propagar la enfermedad y disminuir las complicaciones y la muerte.