Dirigencia del PAN es responsable de motivar o ¿para que buscó tres años más?, dice Zepeda sobre Cortés

El Senador Damián Zepeda Vidales recomendó hoy que le quiten su Twitter a Marko Cortés Mendoza, dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), quien señaló de "mentiroso" a Martín Orozco Sandoval, Gobernador panista de Aguascalientes.

"Quisiera hacer un llamado a la dirigencia a que se comporte como tal, y que ponga por delante el interés del país y del partido. Que se guarde esas calenturas. Mi recomendación es quitarle el Twitter al dirigente", dijo Zepeda Vidales durante una entrevista en el programa "Los Periodistas" que conducen Álvaro Delgado Gómez y Alejandro Páez Varela en el canal de SinEmbargo al Aire por YouTube.

"No ayuda en nada el pleito entre un dirigente y uno de los gobernadores mejores calificados del país. Más allá de quien tenga la razón, cuando uno es dirigencia debes defender tus ideas, pero tienes que tener prudencia", agregó Damián Zepeda, quien dirigió al PAN entre diciembre de 2017 y agosto de 2018.

Marko Cortés ha recibido críticas después de que se revelara un audio en el que dice que el blanquiazul sólo tiene oportunidad de ganar una de las seis gubernaturas para el 2022. Y no sólo por eso, hoy Martín Orozco Sandoval aseguró que el dirigente pronosticó que el blanquiazul perderá la elección presidencial en 2024.

"Yo sí estoy muy molesto con lo que escuché en el audio del dirigente. No me parece que sea adecuado en ningún contexto. No hay contexto posible. Es triste escuchar a una dirigencia hablando de que sólo ganará uno de seis estados", dijo Damián Zepeda durante la entrevista con Delgado Gómez y Páez Varela.

"Dirigencia tiene la responsabilidad de ser la cabeza de la motivación para que el partido pueda ir a ganar elecciones para gobernar bien. ¿Para qué hace unas semanas buscó dirigir al partido por tres años más?", cuestionó Zepeda sobre las acciones de Marko Cortés.

"El mínimo resultado esperado es mantener los cuatro estados que ya gobierna el PAN. Perder uno sería un fracaso", señaló.

LA RESPUESTA A OROZCO

Marko Cortés Mendoza, dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), aseguró que Martín Orozco Sandoval miente, luego de que el Gobernador de Aguascalientes dijera que el líder blanquiazul pronosticó que su partido perderá la elección presidencial en 2024.

"¡Mientes, Martín Orozco! No le hagas el juego a López Obrador, la gran batalla y el adversario está afuera, no adentro del partido. Ganamos en Aguascalientes en 2019 y 2021, no por ti, sino a pesar de ti, y ganaremos en 2022", dijo Marko Cortés.

"¡El colmo! Y se lo sostengo donde él diga. Me dijo: ´en el 24 vamos a motivar y a impulsar a Diego (Sinhué), de Guanajuato; a (Mauricio) Vila, de Yucatán; y a Maru (Campos), de Chihuahua, para ver qué rescatamos porque también está muy difícil´. ¡Así! Y conste", relató antes Orozco Sandoval sobre el día en que Cortés vaticinó la derrota.

"Porque mi respuesta fue: ´Vaya, un candidato´, porque andaba de candidato a la reelección (por la dirigencia del PAN), ´viene a motivarme con esta visión y con estos pronósticos de derrota, pues entonces mejor no te lances'", agregó.

El mandatario dijo que el Partido Acción Nacional no se merece ser conducido por una mentalidad mediocre.

"Y ya que tronó, pues que truene con lo que a mí me dijo en persona y lo sostengo, pero creo que el partido no merece esto ni creo que están cantadas las cartas para el 22 y ni para el 24, pero sí es muy lamentable y demasiado mediocre la mentalidad hacia el 22 y el 24", dijo.

"Con toda sinceridad, ese tema él me lo tocó, tal como lo dijo públicamente. No me molesta el que diga quién gana y quién pierde, porque al final, una elección es multifactorial: No se sabe (el resultado) muchas veces hasta un día antes. No olvidemos este año, el 21, que pensábamos ganar no sé cuántas y al final nos dieron con todo en todas las gubernaturas", añadió.

"Nunca me ha gustado la visión de partido que tiene, y se lo he dicho personalmente, y mucho menos su liderazgo ante un partido de oposición, que debe ser fuerte ante el Gobierno, y se lo he he dicho, y quizás sea uno los Gobernadores que le incomoda", explicó.

"Qué descaro y cinismo de reelegirse porque tiene un control de militancia", lamentó.

CRÍTICA DE MADERO

El Senador Gustavo Enrique Madero Muñoz lamentó que Marko Cortés Mendoza, dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), dijera que el blanquiazul sólo tiene oportunidad de ganar una de las seis gubernaturas para el 2022.

"Desafortunada y anti climática la declaración de ?Marko Cortés sobre las próximas elecciones. Pero se niega a corregir y ceder el control del PAN? y abrirlo a la ciudadanía con elecciones primarias abiertas. Si no hacemos algo distinto, el 2024 también estaremos perdidos", escribió Gustavo Madero en Twitter.

Gustavo fue presidente de Acción Nacional entre enero y agosto de 2015. Su sucesor fue Ricardo Anaya Cortés, quien más tarde contendría por la Presidencia de México.

En un audio difundido por Latinus, Marko Cortés calificó de "muy complicadas" las elecciones para Gobernador en Durango, Tamaulipas, Quintana Roo, Hidalgo y Oaxaca, por lo que descartó que su partido tuviera oportunidades de triunfar en dichas entidades.

"De verdad se los digo. No basta un triunfo interno. Se los digo en casa: la única gubernatura que tenemos posibilidades reales de ganar, reales, auténticas, y bien ganadas, es esta", dijo Marko Cortés el pasado 25 de septiembre, según un audio al que Latinus tuvo acceso.

"No hay más. Está muy complicado Durango, Tamaulipas, Quintana Roo, Hidalgo y Oaxaca (...) la única que tenemos realmente posibilidades, y muy buenas, y contundentes de ganar, es Aguascalientes. Y ahí tenemos la responsabilidad de hacerlo bien", añadió.

Hasta el momento, el dirigente panista no se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, Mario Delgado Carrillo, presidente nacional de Morena, contestó, a través de un mensaje, el audio de Marko Cortés, asegurando que Morena ganará Durango, Tamaulipas, Oaxaca, Hidalgo, Quintana Roo y también Aguascalientes.

"Es correcto @MarkoCortes, ganaremos Durango, Tamaulipas, Oaxaca, Hidalgo y Quintana Roo. Pero no te equivoques, ¡Aguascalientes la vamos a ganar también!", escribió el morenista en su cuenta de Twitter.

Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas renovarán su Gobierno estatal en 2022. Para estas elecciones se tiene considerada una lista nominal de 11.6 millones de electores, a través de la cual se estima instalar 21 mil 68 casillas, la contratación de 708 supervisoras y supervisores electorales, y cuatro mil 218 capacitadoras y capacitadores asistentes electorales.

RESULTADOS EN ESTADOS PANISTAS

En las elecciones del pasado 6 de junio, el Partido Acción Nacional se colocó por segunda ocasión como la segunda fuerza política de México con ocho gubernaturas, el mismo número que poseía en 2006 al inicio del Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), pero tres menos de las que tenía hace tres años luego de la elección presidencial de 2018.

En los comicios pasados, el panismo triunfó en Yucatán, Guanajuato y Puebla, aunque esta última entidad sólo pudo preservarla por unos días a causa de la muerte de la Gobernadora Martha Ericka Alonso y debido a que perdió ante Morena en una elección extraordinaria. De esta manera, el panismo ahora conserva: Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas y Yucatán.

De acuerdo con los datos del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), en los ocho estados que aún conserva el PAN, el partido obtuvo números positivos, siendo Querétaro y Guanajuato donde quedó demostrada la fortaleza del panismo, mientras que en Tamaulipas perdió el control del Congreso y en Quintana Roo sólo tuvo victorias en alianza en tres municipios.

En Querétaro, su principal bastión donde arrasó en la elección de Gobernador con Mauricio Kuri obteniendo el 54.25 por ciento del total de los votos, Acción Nacional ganó las 15 diputaciones de mayoría relativa locales, 11 en solitario y cuatro en coalición con el partido Querétaro Independiente, el cual también abrazó la candidatura de Kuri.

En esa misma entidad, en los 18 municipios que renovaron su Gobierno, el PAN ganó por sí solo en nueve, en dos en alianza con Querétaro Independiente, y en uno cuando fue coaligado con el Partido de la Revolución Democrática (PRD). Los seis municipios restantes se los repartieron el Partido Verde (dos), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) (uno), Morena (uno), y en dos casos el triunfo fue de candidatos independientes.

En Guanajuato, a su vez, el PAN se llevó 21 de 22 diputaciones locales en juego, mientras que la restante la obtuvo Morena. En cuanto a ayuntamientos, de los 46 ganó en 22, el mayor número logrado por un partido, seguido del PRI y PRD en alianza con siete. Morena, el Verde y el PRI, cada uno en solitario, se llevaron tres; el PRD, Movimiento Ciudadano y Redes Sociales Progresistas conquistaron dos cada uno; mientras que el Panal y un candidato independiente se llevaron, cada uno, un municipio.

En Chihuahua, donde su candidata y la del PRD, Maru Campos, ganó con el 43.54 por ciento de los votos, el PAN sólo logró seis diputaciones estatales en solitario, y otras seis en compañía del sol azteca, de las 22 en juego. De las 10 restantes, Morena obtuvo ocho, siete por sí solo y una en coalición con el PT y PAN, mientras que las dos restantes las ganó el PRI.

A nivel municipal, de los 67 ayuntamientos que se renovaron, el PRI se llevó en solitario 28, mientras que el PAN triunfó en 19, 13 cuando compitió sólo y tres en coalición con el PRD. Morena sólo logró siete, cuatro en coalición y tres en solitario. Los demás quedaron repartidos entre Movimiento Ciudadano (5), PRD (3), Verde (3) PT (1) y Panal (1).

Con respecto a los resultados de Yucatán, el PAN —en coalición y solitario— ganó en el Congreso del estado 14 de las diputaciones, mientras que Morena sólo una. A nivel municipal, en tanto, de los 104 en juego, se llevó —en coalición y solitario— 42 ayuntamientos.

En Aguascalientes, el PAN en alianza con el PRD obtuvo la mayoría de las 18 diputaciones locales, al llevarse 16, mientras que las restantes las ganó Morena, una en solitario y otra en coalición con el PT y Panal. Mientras que de los 11 ayuntamientos en juego, ganó junto al PRD en cuatro; Morena triunfo en tres, dos con ayuda del PT y Panal, y uno en solitario, mismo número logrado por el Verde y Fuerza por México. El PRI a su vez ganó en dos municipios.

En Durango, donde se renovó el Congreso local, el PAN con ayuda del PRI y el PRD ganó 14 curules, mientras que Morena y PT ganaron cuatro. En tanto, en Quintana Roo, de los 11 municipios que se renovaron, Morena y aliados ganaron en siete, y en tres triunfó la alianza PRI, PAN, PRD; y en uno, en solitario, Morena.

En Tamaulipas, a su vez, el PAN perdió el control del Congreso local, el cual ahora estará bajo dominio de Morena. De las 22 diputaciones de mayoría relativa, Morena y PT triunfaron en 16, y el PAN sólo en seis. En ese mismo estado, de los ayuntamientos renovados, el PAN sí triunfó en la mayoría de los municipios (28), seguido del PT y Morena (10), el PRI (4), y un triunfo de un candidato independiente.

- Con información de Dulce Olvera y Daniela Barragán