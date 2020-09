Disculpas a senadora "no bastan", dice Gutiérrez Müller tras burla

Luego de darse a conocer que la Universidad Iberoamericana separó del cargo al profesor Rodrigo Perezalonso por burlarse del físico de la legisladora Citlali Hernández, la directora del Consejo Honorario de la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México, Beatriz Gutiérrez Müller, aseguró que las disculpas "no bastan".

La también escritora y periodista reaccionó la tarde de este martes a un tuit que publicó la senadora Antares Vázquez Alatorre, quien dijo que desde el Senado se exige que pare la violencia contra la senadora con licencia. Además, expresó que la Ibero debería promover el respeto en sus docentes.

Ante esto, Gutiérrez Müller, a través de su cuenta de Twitter, se sumó al reclamo de senadoras de Morena y le externó su apoyo a la morenista. "Repudiable, y las disculpas no bastan", enfatizó.

Este martes, la Universidad Iberoamericana dio a conocer que separó del cargo al profesor Rodrigo Perezalonso por criticar en un tuit la apariencia física de la senadora con licencia por Morena, Citlali Hernández.

En medio de la polémica, la política contestó que la violencia hacia las mujeres y la discriminación por el físico debe combatirse en todos los espacios. "Lamentablemente este tipo de agresiones las viven niñas y jóvenes a diario; no se trata de mí sino de todas nosotras", dijo en redes.

Este martes, el exprofesor de la Ibero había escrito: "Senadora Citlali se registró a la presidencia de @morena con la plataforma OINC= Organizadas e Indignadas por la Nutrición de Citlalli". Aunque minutos después lo borró, el daño ya estaba hecho.