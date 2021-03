Discutirán EU y México temas de migración

CIUDAD DE MÉXICO.- Varios asesores de Estados Unidos en temas de frontera e inmigración se reunirán el martes con funcionarios mexicanos para discutir la migración y el desarrollo en Centroamérica, informó el lunes el gobierno mexicano.

Esto sucede mientras aumenta la cantidad de migrantes que llegan a la frontera sur de Estados Unidos. Entre la comitiva que viaja a México están Roberta Jacobson, la principal asesora de la Casa Blanca en temas fronterizos, y Juan González, el director del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental.

Roberto Velasco, el director para América del Norte en la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, dijo que las conversaciones se centrarán en "los esfuerzos conjuntos por una migración segura, ordenada y regular" entre ambos países y planes para ofrecer desarrollo económico en el sur de México y Centroamérica para que las personas no se sientan presionadas a emigrar.

Desde la juramentación del presidente Joe Biden, Estados Unidos ha reportado un fuerte aumento en los encuentros fronterizos. En febrero, hubo 18.945 miembros de familia y 9.297 menores no acompañados, un aumento de 168% y 63% respectivamente, comparado con el mes previo, según el Pew Research Center.

Funcionarios de la patrulla fronteriza de Estados Unidos han encontrado a más de 29.000 menores no acompañados desde el 1 de octubre, casi la misma cantidad de jóvenes que fueron llevados a custodia en todo el año fiscal previo, según funcionarios del gobierno. La semana pasada, México anunció restricciones a los viajes no esenciales en su frontera sur con Guatemala y Belice para evitar la propagación del COVID-19 y envió a cientos de agentes migratorios de la Guardia Nacional a la frontera sur para restringir los cruces. México no explicó por qué la medida se anunció hasta ahora, más de un año después del inicio de la pandemia, pero sucedió el mismo día en que Estados Unidos confirmó que enviaría al país vecino 2,5 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca para el coronavirus.

Las autoridades dicen que los traficantes animan a las personas a hacer el viaje afirmando que la frontera de Estados Unidos está abierta a los inmigrantes, mientras que funcionarios del gobierno de Biden enfatizan lo contrario.

México ha cooperado con los esfuerzos de Estados Unidos para contener el arribo de migrantes, mientras afirma que la situación sólo puede resolverse atendiendo la raíz de los problemas de pobreza y desempleo que obligan a muchos salir de su país.

México ha propuesto una enorme masiva para promover el desarrollo económico en esas áreas.