Guía para identificar modelos accesibles y eficientes en tecnología móvil

Guía para identificar modelos accesibles y eficientes en tecnología móvil

Portada de Hoy
Disminuyen los viajes de compras a ciudades fronterizas

El impacto de la economía del norte de México en la disminución de viajes de compras a Texas

Por Redacción

Enero 19, 2026 02:15 p.m.
Disminuyen los viajes de compras a ciudades fronterizas

CIUDAD DE MÉXICO, enero 19 (ANSA/ EL UNIVERSAL).- Cada vez menos mexicanos viajan en tours de compras a ciudades de la frontera con Estados Unidos, sobre todo de Texas, una tendencia que data de hace dos décadas, pero que se acentuó en los últimos meses con la llegada del presidente Donald Trump a la Casa Blanca.

Según un análisis de la Reserva Federal de Dallas, la participación de compradores mexicanos en las ventas minoristas en ciudades texanas como McAllen, Laredo, El Paso y Brownsville, representaba 51% hasta 2001, pero esa proporción se redujo hasta 13% en la actualidad.

La mayor caída se registró en Laredo, que colinda con Nuevo Laredo, estado norteño de Tamaulipas (de 51 a 13%), pero también en McAllen, vecina de Reynosa, en la misma provincia mexicana, con una caída de 35 a 27%, aunque se trata de la urbe donde más viajes de compras transfronterizos se registran.

En el caso de El Paso, colindante con Ciudad Juárez, estado norteño de Chihuahua, el promedio de viajes de consumo cayó de 11 a 7%, mientras que en Brownsville, vecino a Matamoros, Tamaulipas, pasó de 25 a 3%.

"Los compradores mexicanos representaban históricamente una parte importante de las ventas en estas ciudades y su contribución ha disminuido a medida que la economía del norte de México creció y aumentaron los ingresos locales", indicó el reporte.

Otro de los factores que influyeron en este cambio de comportamiento fue la adopción de "medidas de seguridad" en los puertos de entrada estadounidenses, expuso.

El impacto de la economía del norte de México en la disminución de viajes de compras a Texas

