"Disolver poderes" y otras amenazas las amenazas de Salgado Macedonio

Los constantes ataques y amenazas por parte de Félix Salgado Macedonio en contra del Instituto Nacional Electoral (INE) y de los consejeros electorales, no han sido los únicos lanzados por el político Guerrerense.

EL UNIVERSAL realiza un recuento de algunos de los amagos hechos por el senador con licencia.

En noviembre de 2018, como presidente de la Comisión de la Defensa Nacional en el Senado de la República, Félix Salgado amenazó con desaparecer los poderes en las entidades, pues advirtió que la Cámara Alta podría hacer uso de su facultad en las entidades donde los gobernadores "no se ajusten" a las políticas en materia de seguridad impulsadas por la administración del entonces presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

"Aquí hay que recordarle a los gobernadores que el Senado, es donde se discute, se analiza la viabilidad de estas leyes y que somos garantes del cumplimiento de ellas. Aquel gobernador que no se ajuste al lineamiento constitucional, aquí se puede dictar la desaparición de poderes", dijo en aquella ocasión en entrevista.

Lo anterior, luego de que gobernadores de la oposición rechazaran la figura de los "superdelegados" del gobierno federal.

Un mes después, Salgado Macedonio amenazó con liquidar a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por no ajustarse a la austeridad.

"Si los Ministros no aceptan ajustarse a la austeridad y quieren seguir viviendo como Virreyes, habré de plantear al Presidente Andrés Manuel López Obrador los liquide y envíe al Senado las ternas de los nuevos Ministros. Ernesto Zedillo lo hizo. AMLO también puede hacerlo", afirmó Salgado Macedonio en un tuit publicado el 8 de diciembre de 2018.

Ahora, entre la polémica búsqueda de su candidatura, acusó al INE de ejercer violencia política en su contra, por lo que advirtió que de no ser candidato "no habrá elecciones en Guerrero".

El pasado 11 de abril durante su caravana hacia la Ciudad de México y ante simpatizantes sostuvo que, si se mantiene la decisión de negarle la candidatura, "no habrá elección", esto, tras la notificación que hizo el Tribunal Electoral al INE de revisar de nuevo el caso del político.

"Si no vamos, no hay elección en Guerrero y tope en lo que tope, es acuerdo del pueblo de Guerrero, no habrá elecciones en Guerrero, parejo, es parejo", sostuvo, tras hacer una votación a mano alzada entre los simpatizantes que lo escuchaban.

Al día siguiente, en el plantón que se instaló afuera de la sede del INE, el excandidato de Morena advirtió a los consejeros electorales que de no reivindicar su candidatura, los buscará y divulgará el domicilio del consejero presidente, Lorenzo Córdova.

"¿No le gustaría al pueblo de México saber dónde vive Lorenzo Córdova?. ¿Les gustaría saber cómo esta su casita "de lámina negra", que cuando llueve gotea y moja su cuerpo?", expresó.

Además, simpatizantes que lo acompañaron en el plantón escribieron en un ataúd la leyenda "Lorenzo cuenta tus días rata demonio". Más tarde, negó tales amenazas y aclaró que sólo preguntó a sus seguidores si no les gustaría saber dónde vive Lorenzo Córdova.

En entrevista reiteró que no va a buscar en su casa a los consejeros, "para que estén tranquilos". "No hay amenazas, no hay violencia, nosotros no venimos a molestar a nadie", indicó.

Luego de que el INE ratificara este martes su decisión de retirar la candidatura a Salgado Macedonio, el político aseguró que respetará la decisión que tome el Tribunal Electoral al respecto.

"Respetaremos lo que el Tribunal Electoral decida. Es un compromiso con la democracia y con nuestra Patria. La 4T avanza sin descanso. Ya tenemos entumido nuestro cuerpo, sólo estamos avanzando con el corazón. Gracias México por tu apoyo. ¡Hay toro!", escribió en su cuenta de Twitter.