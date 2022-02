Disputas entre comunidades impiden combate a incendios en Oaxaca

JUXTLAHUACA, Oax., febrero 23 (EL UNIVERSAL).- En Oaxaca existen 29 zonas de conflicto entre comunidades donde las disputas por tierras y límites impiden llevar a cabo labores de combate cuando los incendios devoran los bosques estatales, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

Según Óscar Mejía Gómez, titular de la Promotoría de Desarrollo Forestal de la Conafor, aunque estas zonas de conflicto se ubican en las distintas regiones, la mayoría se concentran en la Mixteca, donde es imposible acceder, debido a conflictos agrarios y sociales.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el funcionario explica que en estos 29 polígonos, cuando se desata un incendio forestal, no se puede combatir el fuego de manera segura, ya que la integridad de los brigadistas está en riesgo.

"Cuando los incendios se salen de control, se firman acuerdos entre los municipios en conflicto, las autoridades agrarias, comunitarias, las instancias correspondientes del gobierno estatal y las dependencias como Conafor o la Comisión Estatal Forestal [Coesfo]; sin embargo, no es garantía para los brigadistas. En ocasiones no se llegan a respetar esos acuerdos y entonces nos ponen en riesgo", explica Mejía.

Entre algunos de los conflictos más notables que persisten en la Mixteca se encuentran el de Yosoñama con San Juan Mixtepec; Monte Verde con Santa Catarina Yosonotu, Yosoyuxi, Tierra Blanca, Nopalera-Zimatlán, entre otros.

En la Sierra Sur se destaca el conflicto en Sola de Vega; en el Istmo de Tehuantepec se mantienen disputas en Los Chimalapas y Santa María Jalapa del Marqués, entre otros.

Francisco García López, titular de la Secretaría General de Gobierno (Segego), informó en diciembre pasado que a la fecha hay 60 conflictos por tierras en Oaxaca.

Aunque la temporada de incendios comenzó a la baja en territorio estatal, se espera que los siguientes sean más agresivos para los bosques, debido al cambio climático, el cual ha provocado sequía que facilitó la expansión del fuego, dice Mejía Gómez.

"El cambio climático nos ha estado dejando en los últimos años mayores sequías en las áreas forestales en el territorio de Oaxaca, en donde la humedad es más baja, la temperatura alta y los vientos son más intensos, lo que motiva que los incendios sean más explosivos", puntualiza.

En 2021, la región más afectada por los incendios forestales fue la Mixteca, seguida de la Sierra Sur y el Istmo de Tehuantepec; mientras que la que tiene menor afectación es la Cuenca del Papaloapan.

Oaxaca registró 151 incendios forestales en 2021, los cuales sumaron un total de 31 mil 749 hectáreas afectadas, según la estadística de la Conafor.

Esto coloca a la entidad entre los estados con mayor superficie afectada por el fuego, junto con Chihuahua, Guerrero, Jalisco, Durango, Chiapas, Nayarit, Michoacán, Nuevo León y Sonora, los cuales representaron 80% de las quemas en 2021.

La cifra de 150 incendios en 2021 señala que hubo 60 menos que en 2020, cuando se registraron 208; sin embargo, en el año que culminó hubo un mayor número de hectáreas afectadas por el fuego, que devoró una superficie de 31 mil 749 hectáreas.

Según el reporte de Conafor, Oaxaca es la entidad con mayor superficie afectada en lo que va de 2022, según el registro del 1 de enero al 3 de febrero, pues suma más de 248 hectáreas afectadas. Le sigue Chiapas, con 82.85; Chihuahua, con más de 35; Durango, con 22; San Luis Potosí, con 20 y Puebla, con más de 19. Los estados con menos áreas afectadas son Morelos y la Ciudad de México.

La Coesfo reporta este año 10 incendios en la entidad, de los cuales ocho han sido forestales y el resto de pastizal, informa José Guadalupe Hernández, jefe de departamento de protección e incidencia forestal.La región del Istmo de Tehuantepec es donde se ha registrado el mayor número de incendios, seguida de la Mixteca y la Sierra Sur.