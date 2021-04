Distribuyen bolsas a turistas para evitar contaminación en playas

Brigadistas distribuyen en forma gratuita, entre los visitantes a las playas, bolsas biodegradables para que acumulen la basura y desperdicios que generan y al retirarse, se la lleven y la depositen en los contenedores, a fin de contribuir al cuidado del medio ambiente y evitar contaminación.

Rosa Isabel Mendoza Camacho, secretaria de Desarrollo Sustentable del Estado, dijo que esta campaña de sensibilización se inició en las playas de los municipios de Elota y Mazatlán y se extenderá a ocho municipios más del estado.

Dio a conocer que en coordinación con los ayuntamientos se trabaja en la limpieza de los tramos costeros, a fin de que los paseantes disfruten de la riqueza y las bellezas naturales y estos a su vez, contribuyan con la limpieza de las zonas que visitan.

La funcionaria estatal externó que uno de los problemas de la contaminación de los mares, son el abandono de los plásticos y de las colillas de cigarro, por lo que diversos organismos ambientalistas se han sumado a una campaña de colocación de recipientes para recolectar las colillas de cigarros en las playas.

Con la entrega en forma gratuita de bolsas biodegradables, se orienta a los paseantes la necesidad que en ellas acumulen todos sus desechos y basura y al momento de retirarse se las lleven consigo y las depositen en los contenedores, comentó.

Protección Civil del Estado informó que el aforo de vacacionistas a las playas, se encuentra por debajo de los estándares permitidos y se observa buen comportamiento y acatamiento de las normas sanitarias, como es ubicarse cada familia a 20 metros de distancia de una de otra.

Francisco Vega Meza, titular de Protección Civil del Estado, señaló que el reporte que se tiene de las playas del Tambor, en Navolato, una de las que en temporada vacacional, recibe visitantes de Culiacán, en este día, sólo tiene mil 150 turistas.

Comentó que en el caso de Mazatlán, donde se tiene una afluencia importante de visitantes de otros estados de la República, como es Durango, los hoteles, están al 60 por ciento de su capacidad y en las playas, no se observa saturación de paseantes.

El gobernador del Estado, Quirino Ordaz Coppel la semana pasada adelantó que no habrá Ley Seca y que todas las playas estarán abiertas, con horarios de visita restringidos a las seis de la tarde, puesto que no se permite acampar.