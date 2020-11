Divide opiniones ley sobre cannabis avalada en Senado

La iniciativa que expide la ley federal para la regulación de la cannabis y que el Senado envió a la Cámara de Diputados para continuar con su proceso legislativo dividió opiniones entre quienes la ven como una opción para detener la violencia y quienes consideran que mantiene un sentido punitivo y no responde a actores que piden su despenalización.

Organizaciones como México Unido contra la Delincuencia (MUCD) y Movimiento Cannabico Mexicano rechazaron lo aprobado en la Cámara Alta.

El MUCD planteó que "la ley aprobada habilita un mercado que permite a las empresas producir y comercializar cannabis, pero que penaliza y vigila a quien la va a consumir. Bajo este esquema, México sería el primer país en crear una regulación para el uso adulto de la cannabis y a la vez continúa la prohibición.

"Se mantiene la criminalización de las personas usuarias, permitiendo que éstas sean perseguidas penal y administrativamente y enfrenten castigos".

Por su parte, integrantes del Movimiento Cannabico Mexicano denunciaron que lo aprobado no cumple con lo estipulado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la libertad de cultivo y que la prohibición afecta el libre desarrollo de la personalidad del individuo.

A su vez, el PRD en la Cámara Baja cuestionó la aprobación de la reforma, pues, indicó, carece de un enfoque integral que beneficia a las empresas que decidan incursionar en la producción o en la comercialización e insiste en un enfoque prohibicionista.

A través de la coordinadora del PRD en San Lázaro, Verónica Juárez, el partido aseveró que esta legislación no atiende las demandas de diversas organizaciones civiles en materia de seguridad, derechos humanos, de consumidores y especialistas.

Por su parte, el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, dijo que espera que la despenalización que aprobó el Senado sirva para reducir la violencia: "Siendo Guerrero un estado productor de marihuana, espero que esta legislación sea para encontrar caminos de menos violencia".

Asimismo, consideró que la aprobación es un avance importante para el país.