Divide opiniones postura de AMLO sobre China

La propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de hacer un frente en América del Norte ante la expansión de China dividió a diplomáticos e internacionalistas.

Mientras algunos consideran que tendrá repercusión negativa en la relación con China y que al presidente Xi Jinping "no le va gustar para nada" lo planteado, otros especialistas señalan que es algo positivo impulsar una integración económica en la región.

Para Martha Bárcena, embajadora emérita, es un acertado mensaje hecho por el Ejecutivo federal que bien puede beneficiar no solamente a América del Norte, sino a Latinoamérica.

"Yo creo que el presidente López Obrador ha entendido que la preocupación de política exterior de Estados Unidos es la competencia con China. Si Estados Unidos se va solo, no va a poder porque China es muy grande hasta en población. Yo creo que el mensaje del presidente [López Obrador] fue muy pertinente", manifestó.

En cambio, para Enriqueta Cabrera, excónsul de México en París, la propuesta busca quedar bien con el gobierno de Joe Biden, pero advierte que tendrá un costo para la relación entre México y China, pues consideró que es algo que "no le va a gustar nada de nada a Xi Jinping".

"[López Obrador] está diciendo: ´Yo estoy de este lado´, y está tratando de quedar bien con Biden. Es algo raro porque en la reunión de la Celac invitaron a Xi Jinping a que pronunciara un discurso. Creo que sí tiene un costo político y que no le va gustar nada de nada a Xi Jinping".

Para Sergio Ley, exembajador de México en China, "es positivo que América del Norte se integre más para poder competir mejor", y "es cierto que la región se ha quedado rezagada" frente al ascenso de China.

Sin embargo, consideró que "si uno de los propósitos es el aislamiento, es decir, no buscar las mejores opciones en el mercado global, conducirá otra vez a estos procesos de baja de productividad y baja de integración. Todos los mercados internacionales y todo el comercio internacional es una carretera de dos vías. Si uno cierra una vía, inmediatamente la otra vía se va a cerrar".

Para Arturo Sarukhán, exembajador de México en Estados Unidos, el futuro del T-MEC y la competitividad de Norteamérica es digital, por lo que la competencia con China no dependerá de qué bloque económico tenga la ventaja absoluta de costos, sino de dónde se diseñen los productos del futuro y se establezcan sus estándares.

Consideró importante que el Presidente haya articulado en Washington la necesidad de mayor sinergia y tracción norteamericana frente a China.

"Pero para que la competitividad global de los tres países se haga realidad —dijo— tendrán que aprovechar el tamaño del mercado en América del Norte, su disponibilidad de talento, su mano de obra altamente productiva, la libre asignación de capital, su oferta agrícola complementaria, un mercado energético eficiente, integrado y basado en energías renovables, y Estados de derecho fuertes con sistemas democráticos liberales: de pesos y contrapesos reales, abiertos y plurales".

Pía Taracena Gout, internacionalista y académica de la Universidad Iberoamericana, consideró que la propuesta de hacer frente a China por parte de Estados Unidos y Canadá no es nueva, pues es una cuestión que los dos países estaban manejando, pero que fue retomada por México para acompañar a sus "dos amigos", por lo que "México ya se subió al tren".

José Ignacio Martínez Cortés, profesor investigador del Centro de Relaciones Internacionales de la UNAM, recordó que bajo la expresión de "quien avisa no es traidor", López Obrador es claro en advertir a Biden que si no se emprenden estrategias en conjunto de la región, China estará adelante en un futuro.

Emerson Segura Valencia, internacionalista y asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi), destacó que el avance de China es uno de los pocos temas que logra respaldo de republicanos y demócratas, lo que sin duda "representó un saldo positivo para el presidente López Obrador, que en menos de un mes ha viajado dos veces a Estados Unidos y le ha permitido de momento pasar del aislacionismo hacia un mayor protagonismo".

La catedrática del Instituto Mora, Leticia Calderón Chelius, mencionó que el Presidente ha insistido en la importancia de tener un desarrollo en la región frente al que en los últimos 30 años ha tenido China.