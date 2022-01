"Doble moral y la mafia del poder deciden candidatos en Morena", dice aspirante del movimiento en Durango

José Ramón Enríquez, aspirante a la candidatura de Morena al gobierno de Durango, dijo que en ese partido priva la doble moral donde la vieja política y la mafia del poder acomoda las fichas para decidir candidatos al margen de las encuestas.

En rueda de prensa frente al Caballito en Reforma, luego de una caravana de varios días desde Durango, apuntó: "La doble moral. Morena, la esperanza de México, haciendo trampas, haciendo la vieja política. La mafia del poder que tanto se digo y los ciudadanos que han sido los más agraviados porque no se trata de una posición personal".

Denunció que al igual que en Oaxaca la candidatura de Durango en favor de Marina Vitela, se decidió el día 18 de diciembre, es decir antes de que concluyeran las encuestas, lo cual, dijo es una traición a los ciudadanos de Durango.

"Y estaba firmada por la Comisión Nacional de Elecciones de Morena la decisión, cuatro días antes, antes de la reunión, donde se hace un montaje y una obra de teatro de 14 horas. Se abren los paquetes de encuestas y lo más indignante es que no se tomó la opinión de los ciudadanos de Durango", apuntó acompañado de representantes de los 39 municipios de Durango.

Lamentó el silencio de la dirigencia nacional, que encabeza Mario Delgado. "Se acomodaron las candidaturas a través del género como si fueran fichas. Dicen que es un error humano, pero son como 150 errores y todos se equivocaron en la fecha".

"Esto enloda, lastima y es una doble moral Tenemos que limpiar el proceso. Con mentiras no se puede avanzar en este país. Esto es un parteaguas y ellos inauguraron la división", dijo el senador por Morena.

Informó que continuará con la impugnación ante los órganos internos de Morena. "aunque no somos ingenuos" porque existe acoso y ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.