Doña Leonor, de 97 años le gana batalla al Covid-19

A sus 97 años, Doña Leonor le ganó la batalla a Covid-19, por lo que pudo ser dada de alta de la Unidad Médica Santa Cecilia adscrita al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

"Tantas gracias a todos, me voy muy contenta con todos sus servicios, todos me vieron muy bien, todo lo que hacen es mucho sacrificio por los enfermos, que Dios se los pague", dijo con voz apacible la paciente.

El 5 de noviembre ingresó a la unidad médica operada en comodato por el IMSS en Monterrey, Nuevo León, y su caso fue considerado de alto riesgo ante complicaciones por sus antecedentes crónico-degenerativos de hipertensión arterial y su edad avanzada.

El equipo de respuesta Covid-19 de dicho hospital realizó una valoración geriátrica integral con ajuste de medicación, oxígeno, terapia, ejercicios respiratorios y movilización temprana, acorde a las necesidades y a la edad de Doña Leonor.

Para que la mujer saliera adelante, el personal de salud mantuvo una vigilancia estrecha de parámetros respiratorios y hemodinámicos, antibióticos y ello permitió una evolución favorable hasta retirar el oxígeno suplementario y completar su tratamiento hospitalario, por lo que se determinó su regreso a casa.

La mujer de casi 100 años aseguró no saber cuál podría ser el secreto para vivir tanto tiempo, pero pese a tener una pierna adolorida por una cirugía, sigue activa.

"Me siento bien, yo todavía me levanto a lavar y a asear mi cuarto. También puedo hacer comida, tengo andadera para caminar y tengo bastón para apoyarme con una mano y así", comentó.

Doña Leonor abandonó el hospital de Santa Cecilia entre aplausos del personal, que bajo las normas de sana distancia formó una valla para decirle adiós y celebrar su recuperación.

Cinthia Mariel Mota Guzmán, médica anestesióloga, líder del Equipo de Respuesta Covid del turno matutino, comentó que el caso de doña Leonor fue un reto para el personal médico, porque no habían atendido a una persona de esa edad en esta unidad médica del IMSS.

"Afortunadamente contamos con la asesoría geriátrica, así que hubo un manejo interdisciplinario, complementamos la experiencia tratando pacientes Covid-19 con los conocimientos de la especialidad en geriatría; era muy necesario mantener la estabilidad de la paciente; fue importante el tratamiento integral", explicó.

Para Liora Elizabeth Barra Farfán, médico general y también parte del Equipo de Respuesta Covid, platicar con doña Leonor durante sus jornada de trabajo fue una grata experiencia.

"Cuando la ves, es como si se te reflejara algún pariente tuyo, tu abuelita, tu abuelito... causa ternura, son los extremos de la vida, la ves más frágil, pero a la vez muy fuerte", concluyó.