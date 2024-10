Famosos que apoyan a Kamala Harris y Donald Trump

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 29 (EL UNIVERSAL).- A medida que se acercan las elecciones del 5 de noviembre, el panorama político en Estados Unidos se intensifica con el respaldo de diversas figuras públicas a los candidatos Kamala Harris y Donald Trump.

Este apoyo no solo refleja las divisiones ideológicas en el país, sino que también deja entrever como estas personalidades influyen en la percepción del electorado estadounidense.

La polarización del país se hace evidente pues los apoyos a cada candidato están fuertemente alineados con visiones contrastantes del futuro de EU.

En este contexto, la influencia de figuras públicas y líderes de opinión se vuelve crucial, ya que su respaldo puede movilizar a diferentes segmentos de la población e impactar en los resultados de la elección.

Con solo días restantes antes de la votación, el papel de estas personalidades en la campaña se convierte en un elemento central en la narrativa electoral.

¿Qué famosos apoyan a Kamala Harris?

Harris ha recibido el respaldo de quienes abogan por la justicia social, la igualdad de derechos y la inclusión.

Sus simpatizantes destacan su compromiso con las comunidades marginadas y su enfoque en políticas que buscan reducir las disparidades económicas y raciales, lo que ha resonado especialmente entre votantes jóvenes y progresistas.

Beyoncé

La intérprete de "Single Ladys" es una de las figuras más destacadas que apoyan a la dupla Harris-Walz.

En un mitin de la campaña de Kamala Harris, Beyoncé acudió para presentar a la candidata y expresó que no se encontraba ahí como una celebridad, sino como una madre.

"Una madre que se preocupa profundamente por el mundo en que viven mis hijos y todos nuestros niños, un mundo en el que tenemos la libertad para controlar nuestros cuerpos, un mundo en el que no estamos divididos [...] Debemos votar, y los necesitamos a ustedes".

Taylor Swift

"Miss Americana" dejó más que claro por quién votaría después de la trasmisión del debate Harris-Trump. De la misma forma exhortó a sus fanáticos a votar por el dúo demócrata.

Billie Eilish y su hermano Finneas

A través de la cuenta de Instagram de Billie, ambos hermanos anunciaron que la decisión de votar por Harris es "clara", por lo que de la misma forma que Swift promovieron el voto demócrata entre sus fans.

Marc Anthony

La expareja de Jennifer López, Marc Anthony, se lanzó contra el republicano Donald Trump después de los comentarios que hizo sobre Puerto Rico y las familias de inmigrantes latinoamericanos.

En consecuencia, estará apoyando a Kamala Harris en la contienda.

Olivia Rodrigo

Rodrigo, respaldó a la vicepresidenta compartiendo un video de un discurso que dio prometiendo "detener las prohibiciones extremas del aborto de Donald Trump".

John Legend

El músico intérprete de "All of me", que actuó en la Convención Nacional Demócrata de 2024, publicó que estaba "preparado" para una presidencia de Harris.

Cher

A través de su cuenta de Instagram, la cantante expresó que ella sigue a Harris desde que era senadora, por lo que votará por ella para la presidencia. Aseguró que la vicepresidenta esta "luchando por todos nosotros".

¿Qué famosos están con Donald Trump?

Por otro lado, Donald Trump continúa recibiendo apoyo de una amplia base que valora su enfoque en la economía y la seguridad nacional.

Sus partidarios aprecian su retórica sobre el crecimiento económico, la creación de empleo y la defensa de las fronteras. Este apoyo se traduce en un fuerte compromiso por parte de votantes que priorizan estos temas en sus decisiones electorales.

Mel Gibson

El actor Mel Gibson insinuó que votará por Donald Trump tras expresar en un video publicado por TMZ que Harris tiene un "historial miserable" y "la inteligencia de un poste de cerca".

Hulk Hogan

El exluchador profesional se arrancó la camisa en el escenario de la Convención Nacional Republicana para revelar una camiseta de la campaña Trump-Vance; llamó al candidato, su héroe y el "mejor presidente de Estados Unidos".

Elon Musk

El CEO de Tesla, Space X y dueño de X, Elon Musk es un fiel seguidor y amigo de Trump.

A través de sus redes sociales y dando discursos en los mitines Trump-Vance ha dejado clara su decisión.

Brittany Mahomes

La esposa de la superestrella de la NFL, Patrick Mahomes, ha sido objeto de críticas por "defenderlo" tras expresar su descontento en redes sociales. Esto ocurrió después de que ella reaccionara positivamente a varias publicaciones a favor de Trump el mes pasado, a pesar de que Mahomes no ha respaldado formalmente a ningún candidato.

Dana White

El presidente de la UFC, Dana White subió al escenario de la Convención Nacional Republicana donde declaró que Harris "no es Obama, no es agente de cambio".

Nicky Jam

El reggueatonero Nicky Jam acudió a uno de los mitin de Trump y demostró su apoyo.

Anuel AA

El trapero compartió un día con el expresidente en su casa y expresó que "como presidente ya es el mejor", pero que tras conocerlo como persona es aún "más grande".

Finalmente, llamó a todos los latinos e hispanos a votar por Trump.

Este apoyo, que va más allá de la mera declaración de intenciones, tiene el potencial de influir significativamente en la decisión de los votantes.

Con un electorado cada vez más dividido, la capacidad de estas personalidades para conectar con sus seguidores y motivarlos a participar en el proceso electoral será crucial para determinar el rumbo del país en los próximos años.

La tensión y la expectativa son palpables, y todo parece indicar que el impacto de estas figuras será un factor decisivo en la contienda electoral.