¿Dónde está el "llegamos todas"?, reclaman a Sheinbaum

Si no deciden participar en la elección por voto popular como está establecido en la reforma judicial, la mitad de las magistradas y juezas del Poder Judicial de la Federación (PJF) tendrá que dejar el cargo entre 2025 y 2027.

En la tómbola de Morena y sus aliados en el Senado salieron sorteadas 224 juzgadoras (148 magistradas y 76 juezas) de las 474 actualmente adscritas en los circuitos judiciales del país.

"La mitad de las mujeres juzgadoras se van a su casa si no se someten a la elección. ¿Dónde está el llegamos todas? Porque en el Poder Judicial, hasta donde yo me quedé, nos vamos la mitad", cuestionó la magistrada Adriana Ortega Ortiz.

Ante esta situación, Ortega Ortiz solicitó a la presidenta Claudia Sheinbaum y al Senado postergar para 2027 la salida de magistradas y jueces federales para que en los próximos dos años reajusten sus proyectos de vida.

"Nos fuimos la mitad, porque yo estoy incluida, de las juzgadoras federales, la mitad de un golpecito. Por qué si estamos comprometidas, como dice la presidenta -yo le creo- con la igualdad sustantiva por qué no postergamos que todas las mujeres se fueran en 2027. Por qué no les dimos a las mujeres dos años más para reajustar sus proyectos de vida", cuestionó.

224 juzgadoras perderán su carrera

La magistrada recriminó que 224 mujeres juzgadoras perderán su carrera completa, una carrera que consiguieron a pesar de la sobrecarga a la que están sometidas las mujeres en diferentes ámbitos.

"Fue una tómbola ciega, es decir no se hicieron las distinciones que se tendrían que haber hecho. Las mujeres participamos en esta rifa sin que se tomaran en cuenta un montón de factores", dijo.

Y alertó: "Nos acercamos casi a la mitad de las mujeres que ocupaban cargos en ese momento, la mitad de un golpe. 224 mujeres juzgadoras que están profesionalizadas, que llegaron a esos espacios con todo el trabajo que cuesta llegar a esos espacios".

En tanto, el magistrado Juan José Olvera López dijo que, si permite que las juezas permanezcan en su cargo hasta 2027, la paridad observaría un incremento de por lo menos 35%.

"Me parece que si en este momento inicia una cruzada encaminada a la paridad, un acuerdo político entre los legisladores federales y la Presidencia de la República permitiría corregir este desacierto. Que se queden todas las mujeres juzgadoras hasta 2027 y de un solo golpe incrementan a un 35 por ciento, garantizan en un gran salto este objetivo extraordinario", planteó.