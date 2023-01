Duda Monreal que Plan B salga intacto de revisión en Suprema Corte

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 25 (EL UNIVERSAL). - El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, expresó sus dudas de que el Plan B de la reforma electoral salga intacto de la revisión que hará la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En entrevista, el legislador señaló que uno de los primeros asuntos que abordará el Senado en el nuevo periodo ordinario que inicia el próximo miércoles será el paquete de cuatro leyes del Plan B que está pendiente de aprobarse y que incluye artículo relativo a la "cláusula de la vida eterna", que fue desechado por la Cámara de Diputados.

"Si nos allanamos a esa disposición a esa ley o a esa norma pasará todo el paquete al Ejecutivo para su publicación y su promulgación y de lo que estoy seguro es que correrá la misma suerte que las dos primeras, es decir que serán impugnadas y que por la vía de la inconstitucionalidad la Corte resolverá en definitiva", anticipó.

Ricardo Monreal puntualizó que la proyección que ha hecho el Instituto Nacional Electoral (INE), de que no podrá fiscalizar las campañas en tiempo real "es en el caso de que las reformas electorales aprobadas por el Congreso se mantuvieron intactas, y yo tengo mis dudas con toda seriedad de que estas normas que se aprobaron por el Congreso se mantengan intactas", luego de que sean revisadas por la SCJN.

Por otra parte, el líder parlamentario afirmó que el INE "medianamente" ha cumplido con su responsabilidad de organizar los procesos electorales y contar los votos, aunque señaló que algunos de sus consejeros tienen un protagonismo exacerbado.

"Hay a veces un protagonismo exacerbado de algunos de sus miembros, pero hasta eso es parte de un proceso que está viviendo México. En el INE hay mucha gente que se ha formado como servicio civil de carrera, (...) y que en su mayoría asumen posiciones de imparcialidad. Habrá quienes no lo hagan, pero yo tengo una buena opinión de los trabajadores y las trabajadoras del INE", indicó.

Monreal Ávila advirtió que no es correcto el despido de trabajadores en el INE, porque el Estado mexicano ha invertido mucho en su capacitación, por lo que confió en que su situación se resuelva de una manera correcta y justa, de acuerdo con la Constitución y la ley.

"Yo estoy del lado de los trabajadores del INE y ojalá puedan mantener su trabajo. Siempre que una persona pierde su trabajo me da tristeza y, obviamente cuando son cientos y que son capacitados y formados con recursos del Estado me da más tristeza. Mi solidaridad con los trabajadores del INE", expresó.