Durazo pide libertad de expresión para AMLO

CIUDAD DE MÉXICO, julio 25 (EL UNIVERSAL).- Ante consejeros y consejeras del Instituto Nacional Electoral (INE), el gobernador de Sonora y presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo abogó porque el presidente Andrés Manuel López Obrador tenga libertad de expresión durante sus conferencias matutinas, así como para los aspirantes de Morena en su proceso interno.

Las 11 consejerías del INE se reunieron con la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), a la que sólo asistieron siete de Morena y aliados, mientras que el resto envió a un representante.

El encuentro tuvo como objetivo abordar la organización de procesos electorales concurrentes; la situación presupuestal de los OPLEs en el contexto del Proceso Electoral Federal y procesos electorales de 2024; seguridad en la contienda y utilización de propaganda y programas sociales durante el periodo electoral.

Durante la reunión, el gobernador Alfonso Durazo, externó su desacuerdo sobre las medidas cautelares y restricciones que se han aplicado al presidente de la república por sus posicionamientos electorales en la conferencia matutina.

"Yo creo que hay que contextualizarla en el ámbito de la libertad de expresión, y en ese sentido, debe respetarse el derecho del presidente a compartir su interpretación sobre los acontecimientos sobre la realidad nacional", apuntó en entrevista a medios al término del evento.

El también presidente del Consejo Nacional de Morena dijo que estas restricciones al Presidentes de la República no ayudan a la consolidación de la democracia.

"No puedes someterse a una disposición diaria los procesos políticos que estamos teniendo ni los procesos internos de los partidos políticos", expresó.

Si bien dijo que se debe actuar en caso de que haya una infracción a la ley, señaló que "hay que dejarlos fluir tanto el proceso interno de morena como el de nuestros adversarios políticos".

Lo anterior, dijo, puede ayudar a estimar la participación de la gente y a consolidar la democracia.

Por otra parte, consideró que no se debe permitir la compra de espectaculares en estos procesos internos, pero reconoció que luego los simpatizantes "son más papistas que el Papa".

La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, señaló que se busca una relación con base en el respeto e integridad.

A la reunión asistieron Salomón Jara, presidente de la Conago y gobernador de Oaxaca; Alfonso Durazo, de Sonora; Mara Lezama, de Quintana Roo; Evelyn Salgado, de Guerrero; Layda Sansores, de Campeche; Alfredo Ramírez Bedolla, de Michoacán y Cuauhtémoc Blanco, de Morelos.

Pese a que estaba prevista la participación de los consejeros y consejeras electorales, no tomaron la palabra durante el encuentro.



Gobernador de Oaxaca pidió excluir a reporteros de reunión en el INE

El gobernador de Oaxaca y presidente de la Conago, Salomón Jara (Morena), pidió a la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei que la reunión de los mandatarios estatales con los integrantes del máximo órgano electoral del país fuera privado y no hubiera representantes de los medios de comunicación.

De acuerdo con fuentes del Instituto, el gobernador habría solicitado que el encuentro con las 11 consejeras y consejeros se llevara a cabo de manera privada.

El acceso principal a la sala de prensa fue cerrado durante la primera parte del evento, por lo que sólo fue posible el acceso por la parte de atrás del edificio, mediante la escalera de emergencia, por lo que los reporteros ingresaron por allí.