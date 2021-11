Durazo tiene que arrancar de raíz la corrupción en Sonora: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo (MORENA), tiene que arrancar de raíz la corrupción en el estado, porque si bien ha habido alternancia fue más de lo mismo.

"Ahora este estado es gobernado por Alfonso Durazo que surge de un movimiento popular democrático que no se había visto en mucho tiempo en Sonora, aunque ya había habido alternancias, al final de la cuentas fue más de lo mismo".

"Ahora no, se tiene que arrancar de raíz la corrupción que ha estado en Sonora durante mucho tiempo, y nunca más el presupuesto de sonorenses debe ser destinado a satisfacer a minorías, el presupuesto es del pueblo, mujeres y hombres, y hay que darle preferencia a los más humildes, a los más pobres".

En su conferencia de prensa, acompañado por el Gabinete de Seguridad en las instalaciones de Base Aérea Militar 18, el titular del Ejecutivo dijo apoyarán al gobernar Durazo con inversiones para los sonorenses y para que los jueves no se han enganchados por la delincuencia organizada.

"Del Fideicomiso de Aduanas que tiene 90 mil millones de pesos, parte de ese fideicomiso se usará para modernizar el puerto de Guaymas; rehabilitar todo el centro de Nogales por fin se van a quitar las vías, ya se está hablando la empresa ferroviaria, se va a crear una nueva aduana que facilite el transporte, todo esto de acuerdo con las autoridades, y otra parte de va a dedicar todas las aduanas de Sonora, que ya están manejadas por la Marina y la Defensa Nacional , y vamos a seguir apoyando al Gobernador Durazo"