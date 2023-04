Ebrard acatará deslinde de apoyos de simpatizantes ordenado por INE

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 28 (EL UNIVERSAL).- El canciller Marcelo Ebrard señaló que se deslindará de los apoyos de sus simpatizantes, que lo respaldan como aspirante a la presidencia en 2024, como ordenó la Comisión de Quejas y Denuncias del INE; sin embargo, sostuvo que la gente tiene derecho a expresarse.

El INE aprobó medidas cautelares para que el canciller Marcelo Ebrard publique un deslinde en las redes institucionales y personales sobre estos apoyos, que podrían generar un beneficio previo a la elección federal.

"La gente pone y tiene sus propias expectativas en nosotros, así hemos trabajado ya desde hace mucho tiempo. Desde luego voy a acatar lo que el INE diga, es la institución correspondiente, pero las personas están en su libertad de decir lo que quieran y de proponer lo que quieran", expuso en entrevista a medios.

"¿Entonces ya no hablamos o qué hacemos? Si alguien quiere expresar una participación con una persona, una simpatía, ¿por qué no lo va a hacer? Pero en fin, vamos a respetar lo que nos diga el INE", insistió.

El funcionario aseguró que nunca ha puesto nada en sus redes sociales que represente una violación a la ley electoral, sino que le piden deslindarse de declaraciones de terceras personas.

"Si ahí ahorita pasa una señora 'oye, Marcelo, tú si eres el bueno', tengo que poner ahí 'me deslindo de lo que dijo la señora'; bueno, pero es parte de la libertad de expresión", dijo.