Ebrard muestra su vochito "tuneado de cariño" por su esposa

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 14 (EL UNIVERSAL).- Es 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, lo sabe.

En redes sociales, el canciller compartió las fotos de la ya clásica demostración de cariño que este día su esposa, Rosalinda Bueso Asfura, le dejó en su auto, un "vochito" eléctrico color café, con su nombre en una placa, que estuvo lleno de notas con mensajes de amor.

Con mensajes que dicen "Te Amo", "Sin nos dejan", "Hey you", "Vales 1000", "Love You", "Besitos" y "Rosy", como la llama Marcelo Ebrard, ella llenó el auto Volkswagen del canciller.

Ebrard Casaubón compartió el detalle en Facebook con una cariñosa respuesta.

"¡Miren qué sorpresa me dio Rosalinda en el Día del Amor y la Amistad! Gracias, Rosy. ¡Te amo! Hoy mi vochito eléctrico andará bien tuneado de cariño", escribió el secretario.La publicación ya acumula miles de "Me gusta" y "Me encanta", así como mensajes de cariño para el canciller y su esposa.