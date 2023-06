Ebrard presentará el martes su propuesta para definir candidatura presidencial

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).- El canciller Marcelo Ebrard anunció que el martes presentará su propuesta para la elección interna del candidato presidencial del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena), aunque en un inicio la tenía prevista entregar este lunes.



"Había yo dicho que hoy quería yo presentar por la tarde mi propuesta para Morena a efecto de que sea tomada en cuenta en los próximos días, ya que se va a convocar muy pronto, entiendo que el día 11 van a tener consejo de Morena para ese propósito, ese objetivo", dijo el diplomático.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) señaló que tomó esta decisión porque el propio partido se lo pidió.

"Me ha pedido el partido que no lo haga hoy, entonces lo haré mañana por la tarde, no tengo inconveniente en hacerlo así, están ahorita medio desvelados o desveladas, entonces mañana lo presentaré", afirmó Ebrard.

Sus declaraciones se producen ante el arranque informal del proceso para elegir al próximo presidente de México en junio de 2024.

Los partidos se enfocarán ahora en definir a sus aspirantes presidenciales tras las elecciones en dos estados del domingo pasado, cuando Morena conquistó el Estado de México, el más poblado del país, mientras que el exhegemónico Partido Revolucionario Institucional (PRI) se aferró a Coahuila como último bastión.

El hasta ahora canciller mexicano ha manifestado en diversas ocasiones su inconformidad sobre que el candidato de Morena sea definido por una encuesta, como incluso lo ha propuesto el presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien en la mañana prometió no intervenir en la elección del candidato.

"No habrá dedazo", afirmó el mandatario.

Entre los principales contendientes en la candidatura presidencial de Morena rumbo a 2024 están, además de Ebrard, la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y el líder del partido en el Senado, Ricardo Monreal.

Sin embargo, por el momento, Sheinbaum es la mejor colocada según las encuestas para ser la futura candidata de su partido.