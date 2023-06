Ebrard ve "desproporción" de recursos entre "corcholatas"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 27 (EL UNIVERSAL).- El aspirante a la candidatura presidencial por Morena, Marcelo Ebrard, señaló que hay una evidente desproporción en los recursos utilizados por las "corcholatas" en sus recorridos por el país, por lo que exige que haya un tope de gastos.

En una asamblea informativa en el kiosko de Coyoacán, insistió en que se presentarán los documentos al partido para que haya un techo de gastos.

"No escapa de mi atención que haya una gran desproporción de recursos. Me doy cuenta de eso. Y me doy cuenta también que el pueblo no se deja; somos un pueblo sabio, como dice el presidente", expuso.

"El nivel de gastos es muy alto. Lo que se necesita es que el partido comience a ver ese tema y diga 'hay un tope'. Porque nos van a aportar 5 millones, pero no hay tope", dijo.

Señaló que deben actuar con responsabilidad por el triunfo que viene, y que tienen una ventaja: no reparten tarjetas, despensas ni amenazan a nadie.

Además, afirmó que la Cuarta Transformación ganará la próxima elección presidencial, pero es necesario tener a un buen candidato.

"Este partido se va a definir a un penalti ¿A quién mandan a cobrar? Entonces, para lograr ese objetivo de inversión, empleo, para tener recursos suficientes, necesitas a alguien que sepa tirar un penalti. Nunca hemos fallado un penalti", manifestó.

El aspirante también mostró su desacuerdo con la decisión de Morena de excluir de la encuesta a los mexicanos en el extranjero, pero aseguró que insistirá con este tema.

"Yo hasta les dije que la encuesta que viene hiciera la encuesta también allá, y no me dieron permiso. Se me hizo mala onda porque son parte de la nacionalidad mexicana", expuso.

"No estoy de acuerdo que los hayan excluido, se me hace injusto. Y no estoy llevando agua a mi molino porque no he hecho una encuesta allá", subrayó.

Apuntó que el 30 de junio se reunirá con mexicanos en Miami, Florida, para hacer una movilización en contra de leyes que pueden afectar sus derechos.

"Voy a Miami porque no podemos olvidar a nuestra gente, porque son parte de la nación mexicana y luego los andan atropellando allá. Entonces les vamos a ayudar", aseguró.