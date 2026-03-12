Echan atrás la reforma de CSP

Ciudad de México.- Dos horas bastaron para que los partidos Del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM), con el apoyo de la oposición, tuvieran su primera victoria importante en la 65 Legislatura y sepultaran la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

A 75 votos se quedaron los diputados de Morena y algunos "rebeldes" del Verde y PT de alcanzar la mayoría calificada en el pleno de la Cámara de Diputados para que la propuesta presidencial avanzara, pero al final la iniciativa fue desechada. En San Lázaro hubo señalamientos de todo tipo a la propuesta presidencial: proyecto autoritario, regresivo y engañoso que pone en riesgo la democracia, y siempre con la amenaza de Morena de que van por el plan B.

De acuerdo con información de Palacio Nacional, este jueves la presidenta Sheinbaum Pardo enviará al Congreso de la Unión su plan B, que es una reforma electoral sin tocar la Constitución.

Con una reforma legal, la bancada de Morena puede aprobarla por sí sola, pues cuenta con 253 legisladores y sólo se requiere la mitad más uno.

La sesión se inició en punto de las 12:21 horas con 456 congresistas presentes, a pesar de que los líderes parlamentarios le exigieron asistencia a todos los diputados y que fueran puntuales.

Esta vez no hubo presentación del dictamen, por lo que tampoco pasaron a tribuna los presidentes de las comisiones dictaminadoras. En su lugar, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) acordó un debate pactado, en el que se estableció que sólo hablarían los seis coordinadores parlamentarios.

Ivonne Ortega, lideresa de Movimiento Ciudadano, fue la primera en hacer uso de la voz.

Respaldada por su bancada, mencionó que su partido no apoyaría una reforma "construida desde el poder".

Tras 15 minutos tocó el turno del PRI, en representación de Rubén Moreira Valdez, quien subió a la tribuna respaldado por toda su bancada, cuyos integrantes llevaban pancartas con las leyendas "No a la Ley Maduro", "Ley Maduro autoritaria, regresiva y engañosa" y "No a la dictadura".

En cuanto concluyó el líder priista, los petistas avanzaron hacia la tribuna gritando "¡aquí se ve, la fuerza del PT!", al tiempo que desplegaron una manta con la leyenda "Unidad nacional, todo el poder al pueblo".

El coordinador del Partido Verde, Carlos Puente, quien subió solo, sin mantas ni diputados tras de sí, dijo que la reforma debió establecer el recorte, pero con reparto de recursos igualitarios entre todos los partidos. "El grupo parlamentario del Partido Verde no acompañará este dictamen, el voto será en contra", dijo.

Luego de dos horas de discursos, se abrió el sistema electrónico de votación, en el que el proyecto finalmente quedó desechado por 259 sufragios a favor, 234 en contra y una abstención.