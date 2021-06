Échele ganas, no es lo mismo animal político que político animal: De Cevallos a AMLO

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó a la oposición porque podría postular en 2024 a la Presidencia a figuras como Diego Fernández de Cevallos, Margarita Zavala, Gabriel Quadri, Claudio X. González, Miguel Ángel Osorio Chog o el periodista Carlos Loret de Mola, "El Jefe Diego" refirió que "es lo mismo un animal político que un político animal".

A través de sus redes sociales, el excandidato presidencial pidió a López Obrador echarle ganas, porque en el país hay 10 millones más de pobres, la criminalidad desafiante, 500 mil muertos por Covid-19, niños con cáncer sin medicinas, inflación a la alza y el desprestigio internacional humillante.

"¡Échele ganas presidente! No es lo mismo un animal político que un político animal", escribió Fernández de Cevallos.

En su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, López Obrador señaló que el colapso del Metro Olivos era usado para afectar a su movimiento y para "poner a pelear" a Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum.

Refirió que rumbo a la sucesión presidencial de 2024, su movimiento tiene muchos hombres y mujeres con posibilidades de llegar a la Presidencia de la República y criticó a quienes podrían ser candidatos de la oposición.

"Nosotros tenemos muchísimos con posibilidad de llegar a ser presidentes, mujeres y hombres, el problema lo tienen ellos, ¿de dónde los van a sacar? ¿Quién? ¿Claudio? ¿La esposa de Felipe Calderón? ¿Quadri? ¿Va a regresar Diego? ¿Chong? ¿Quién, Loret de Mola? Porque puede ser, ¿o Krauze?, ¿o ¿Aguilar?, ¿de dónde?

"¿Creen que el pueblo está dormido? ¿Van a sacar a un personaje famoso? ¿Van a fabricar a alguien? ¿Van a meter al mercado a un personaje como se introduce al mercado un producto chatarra? Cuando se quiere vender un detergente y con mucha publicidad se engaña, que es el que acaba con lo sucio, con la cochambre o el cochambre. Ya no, ya no", expresó el Presidente.