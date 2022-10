Eclipse parcial de Sol: ¿Cuándo y dónde verlo?

A-AA+

Octubre finalizará el mes con grandes espectáculos astronómicos y te sorprenderá saber que el próximo 25 se avistará un Eclipse parcial de Sol en algunos países.

Aquí los detalles del evento.

¿Qué es un eclipse parcial de Sol?

Los eclipses parciales de Sol suceden cuando la Luna no oculta por completo la luz solar y se puede percibir desde la Tierra como una media Luna. Esto ocurre porque los astros no están perfectamente alineados, de acuerdo con la NASA.

¿A qué hora será el eclipse parcial de Sol?

El fenómeno ocurrirá entre las 6:00 y 10:00 de la mañana.

¿El fenómeno se podrá ver en México?

El eclipse parcial se verá en distintos puntos del planeta, como África, Oeste Medio y el Oeste de Asia, sin embargo, no se podrá observar en México.

¿Dónde ver el eclipse parcial de Sol?

Para los fanáticos de la astronomía que no se pierden detalles de estos brillantes fenómenos, la NASA realizará un en vivo desde su cuenta de YouTube para que puedan ser testigos del evento, asimismo hay que estar pendiente en las redes sociales de la agencia.

El próximo eclipse total tendrá lugar el 14 de octubre de 2023.