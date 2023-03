Edmundo Jacobo renuncia a la Secretaría Ejecutiva del INE

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 28 (EL UNIVERSAL).- El secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, presentó su renuncia con efectos a partir del 3 de abril, con la renovación de la presidencia.

En conferencia de prensa, señaló que al verse obligado a salir en defensa del Instituto, tras la Reforma Electoral, consideró que tiene un impedimento para continuar con la discreción y eficacia que requieren las actividades de la Secretaría Ejecutiva.

"La notoriedad que sin buscar he adquirido, constituye un impedimento, desde mi punto de vista, para continuar desempeñando con discreción y eficacia", manifestó.

Apuntó que "el equilibrio fue roto en los últimos meses por algunos actores políticos", motivo que lo obligó a salir a la defensa pública del Instituto.

A raíz de esta defensa y sobreexposición, dijo que fue blanco de ataques y mentiras sobre su trayectoria, como que había trabajado por 30 años en el INE, lo cual es falso.

Consideró que la persona titular de la Secretaria Ejecutiva que ocupe el cargo deberá caracterizarse por su dominio técnico y un perfil equidistante a todos los actores políticos.

"Estoy convencido que conforme a la ética de la responsabilidad es el momento de retirarme", enfatizó.

"Esta renuncia es de carácter irrevocable, porque no me anima el preservarme en una posición laboral, sino la defensa de la Ley y las instituciones", sostuvo.

El secretario ejecutivo del INE fue cesado del cargo con la publicación del Plan B, el 2 de marzo. Sin embargo, gracias a una suspensión definitiva de un juzgado de distrito, el 10 de marzo, fue restituido en su cargo.