Ejecutan en Morelos a policía en su patrulla

Cuernavaca, Mor.- El agente Omar Camacho fue ejecutado la mañana del viernes por hombres armados dentro de su patrulla, con este crimen suman ocho oficiales asesinados en Morelos en lo que va del año.

El grupo delictivo emboscó al policía preventivo en el kilómetro 48+200 de la carretera federal México–Cuernavaca, donde se encontraba asignado a la custodia de un predio asegurado por la Federación desde julio de 2025, el cual operaba como centro clandestino de almacenamiento de hidrocarburos robados.

Habitantes de la zona de Huitzilac reportaron ráfagas de fuego que movilizaron a las corporaciones, quienes localizaron la patrulla oficial con múltiples impactos de proyectil de grueso calibre.

Paramédicos confirmaron el deceso del agente, derivado de las heridas letales, mientras que los agresores lograron huir de la escena. Con este crimen, la cifra de agentes asesinados en la entidad escala a ocho homicidios en activo y un mando de la Comisión Estatal de Seguridad en el presente año, sin que hasta el momento existan detenciones relacionadas con la emboscada.

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En tanto, un operativo conjunto entre el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Morelos culminó con la detención de tres personas en el municipio Mazatepec, en posesión de 53 tarjetas de crédito y débito de origen ilícito.

El titular de la SSPC, Miguel Ángel Urrutia Lozano, identificó a los detenidos como Denisse Rosaline "N", de 31 años; Alberto "N" de 35 y Carlos Brayan "N" de 24 años.