Ejecutivo e IP negocian outsourcing sin consenso de legisladores

Pese a que los líderes del sector privado negocian con el gobierno federal, desde la semana pasada, los cambios a la regulación del outsourcing, en realidad no tienen el respaldo de todas las cámaras y organismos del sector privado.

"No estamos de acuerdo ni hay un consenso de toda la iniciativa privada para desaparecer la subcontratación", publicó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), Enoch Castellanos, en su cuenta de Twitter.

Más tarde, expuso a EL UNIVERSAL que la negociación se da con el gobierno federal en lugar de revisarlo con los legisladores, que son quienes ya tienen la iniciativa de reforma del Ejecutivo en sus manos.

"Si la negociación hubiera sido de buena fe, antes de mandar la iniciativa al Congreso de la Unión el Ejecutivo hubiera citado a los representantes de la iniciativa privada para que se hubiera sacado algo consensuado, como se hizo con la iniciativa de la reforma de pensiones. No se busca una reunión a posteriori", criticó.

Y mientras tanto, en el Senado "hubo parlamentos abiertos sobre outsourcing donde ya se tenían consensos para una reforma; no suena que se esté respetando al Congreso de la Unión ni al empresariado mexicano".

El lunes, el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Francisco Cervantes, dijo que ya había consenso de eliminar el insourcing; es decir, el mecanismo por el cual una empresa crea otra para contratar a sus trabajadores.

En tanto, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, afirmó que aún hay muchas diferencias entre la propuesta del gobierno federal y lo que plantea el sector privado.