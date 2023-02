Ejército busca prohibir peleas de gallos en 3 estados

A-AA+

CELAYA, Gto., febrero 27 (EL UNIVERSAL).- La comandancia de la XII Región Militar, con sede en Irapuato, propuso la prohibición de peleas de gallos y las carreras de caballos en los palenques y en las ferias municipales en los estados de Guanajuato, Michoacán y Querétaro, porque las apuestas atraen a los delincuentes.

El planteamiento lo hizo el general Enrique Covarrubias López, titular de esa región militar, en la reciente Mesa Regional de Seguridad, informó el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

A esa reunión acudieron los secretarios de seguridad, fiscales y otras autoridades de Michoacán, Guanajuato y Querétaro.

"En la última reunión con los generales, el general (Enrique) Covarrubias propuso que platiquemos con los alcaldes para que se suspendan tanto carreras de caballos como peleas de gallos en los palenques y en las ferias", describió.

En el tema se expuso que las apuestas propician la llegada de grupos delincuenciales.

Comentó que los ataques en palenques se han presentado en diversas entidades, no solo aquí, y recordó un episodio de ese tipo registrado en Michoacán.

Rodríguez Vallejo comentó que la propuesta del Ejército se tendrá que valorar, porque el tema de las ferias es de los municipios y también de la Secretaría de Gobernación, que es la que da los permisos (para las apuestas). En ese contexto, dijo que le comentó al general que también es un asunto de la federación.

---Apología del delito

El gobernador señaló estar en desacuerdo con la promoción de los narcocorridos en las ferias, que son una apología del delito, en espera de que los alcaldes consideren que su difusión no es favorable.

"Ojalá los alcaldes que contratan las ferias tengan prudencia en eso y vean que no ayuda; entiendo que hay libertad de expresión, pero ya la apología del crimen es un tema complicado".