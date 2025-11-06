Ejército detiene a siete personas armadas en Culiacán

CULIACÁN, Sin., noviembre 6 (EL UNIVERSAL).- El ejército detuvo a siete personas con armas, cargadores, chalecos tácticos y diversas dosis de droga, en dos operativos realizados en la colonia Real de Minas y el fraccionamiento Colinas de San Miguel, en la capital del estado. Cuatro de ellas son mujeres.

Durante un recorrido de reconocimiento por el fraccionamiento Colinas de San Miguel, los ocupantes de dos vehículos que se desplazaban muy juntos, los cuales eran ocupados por dos mujeres y un hombre, se encontraron diversos objetos del delito.

A estas personas se les encontraron tres fusiles automáticos, 35 cargadores abastecidos, 117 cartuchos útiles, 62 dosis de presunta sustancia que se parece a la cocaína, un chaleco táctico con tres cartucheras.

En un segundo operativo, en la zona sur de la capital del estado, los elementos militares detuvieron a cuatro personas, dos de ellas muejres, que viajaban en un vehículo, fueron detenidos por elementos del ejército para una revisión de rutina, en la que les encontraron diversas sustancias con características de drogas y nueve cartuchos útiles.

Durante la revisión del vehículo, los elementos militares encontraron nueve cartuchos útiles, 49 dosis de una sustancia con las características de la metanfetamina, 43 dosis de un polvo blanco que se presume se trata de cocaína y 33 dosis de una yerba verde con las características de la marihuana.

El personal del ejército puso a disposición del ministerio público federal a los dos varones y las dos mujeres, así como el vehículo en que se desplazaban y las sustancias que se presume son diversas drogas, a fin de que se defina su situación legal.

Las autoridades federales solicitaron a la población denunciar en forma anónima a través de las líneas de emergencia, sobre la presencia de sospechosas o de conductas indebidas que perciban, a fin de poder actuar con rapidez.