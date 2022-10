Ciudad de México.- Al manifestar que “nuestro Ejército no tiene aspiraciones de poder”, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que un militar puede llegar a ser candidato presidencial, como lo afirmó este fin de semana Adán Augusto López Hernández, titular de Segob, pues aseguró que los militares están dedicados a sus tareas y que el Ejército mexicano es un ejército obediente a los gobiernos legal y legítimamente constituidos y no es un ejército golpista.

En conferencia de prensa y a pregunta expresa, el Mandatario federal señaló que el Ejército mexicano no pertenece a la oligarquía y que no se deja dominar por los grupos de interés del poder económico y político, como otros ejércitos en el mundo.

“¿Usted está de acuerdo con las declaraciones que hizo el secretario de Gobernación este fin de semana acerca de un que un militar puede ser un candidato presidencial? ¿Usted apoyaría a un militar como candidato y si alguien le ha hecho alguna mención?”, se le preguntó.

“No, los militares están dedicados a sus tareas, a sus misiones.Nuestro Ejército no tiene esas aspiraciones de poder, nuestro Ejército no pertenece a la oligarquía, no se deja dominar por los grupos de poder económico o de poder político”, reiteró.