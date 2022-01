El acoso de Pedro Salmerón ha sido sistemático: víctima

CIUDAD DE MÉXICO, enero 19 (EL UNIVERSAL).- Adriana Pineda, socióloga, compartió su experiencia sobre su convivencia con Pedro Salmerón, a quien acusa de acoso sexual.

Ayer martes, en entrevista para W Radio, Pineda aclaró que ella no fue estudiante del historiador en la ITAM, pero agregó que eso no la excluye de la lista de mujeres afectadas porque el recién designado embajador de México en Panamá tiene un "modus operandi" que va más allá de las aulas.

De acuerdo con Pineda, Salmerón ha acosado a mujeres en diferentes "universidades, estados y también, como lo mencionó Estefanía Veloz, en el partido Morena".

"El acoso de Pedro Salmerón ha sido sistemático con muchas mujeres", declaró Pineda.

Adriana explicó que el acercamiento que tuvo con el funcionario fue hace siete años aproximadamente, cuando ella "iba en primer semestre". Señala que el acoso fue vía Facebook, red social por la que Salmerón le enviaba mensajes "todo el tiempo".

"Tiene un modus operandi en el que él utiliza su figura de poder con chavitas (...). Él se acercó como este académico, este historiador, que pues ya dijo el Presidente que es muy reconocido, y puedo hablar con varias (...) que en un principio nos sentíamos en confianza con esta figura, hasta que él la utilizo para acercarse de otra forma", detalló Pineda.

La socióloga describe que Salmerón era muy insistente a través de los mensajes, le pedía constantemente que se vieran en persona, le "mandaba canciones de amor", "declaraciones de amor" y mensajes con tono sexual, agregó en entrevista posterior con Adela Micha. En su caso, no hubo contacto físico, pero asegura que otras mujeres sí vivieron tocamientos e incluso "un beso forzado".

Adriana explica que no hay "las denuncias necesarias, o las que necesita el Presidente" porque entonces, cuando vivió su experiencia con Salmerón hace siete años no existía "estos movimientos como ahora y no había estos medios que ahora tenemos de apoyo las mujeres para decirlo".

"Lo último que piensas como primersemestrina es denunciar, porque ni siquiera sabes si puedes hacerlo".

Pineda recalca que el caso de Salmerón es parte de algo más grande, que define como "la cultura de acoso en las universidades", pues agregó que entonces, también vivió acoso por parte de Alejandro Villagomez del CIDE, quien usó el mismo "modus operandi" del historiador.

A pregunta expresa de Enrique Hernández Alcázar sobre si las víctimas de acoso están en contacto para denunciar de forma colectiva, Pineda dijo que sí y detalló que a través de una carta, firmada por muchas mujeres, exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador el retiro de Salmerón del cargo.

"¿Lo vas a mandar a Panamá a qué? ¿A que acose a más mujeres? Lo siguen premiando. (...) Al final es el respaldo sistemático de los acosadores", dijo Pineda.

En entrevista con Adela Micha, Adriana Pineda afirmó que la falta de denuncias formales ha sido usada para demeritar los casos. También señaló que aunque no hay denuncias dentro de las instancias del gobierno, sí las hay dentro del ITAM "que llevaron a un proceso que no se terminó de investigar, pero sí dio con la salida de Pedro Salmerón", quien renunció "cuando inició la investigación".

Adriana Pineda reconoce que no tiene las conversaciones para comprobar su historia porque se sentía tan asqueada que cada que Salmerón le escribía, ella borraba los mensajes y aseguró que no lo bloqueó porque entonces temía repercusiones: "me dio miedo decir algo".

Pineda explicó que alguna vez se encontró con Salmerón en persona y que aquella ocasión él la siguió.

Cuando habló del tema con una de sus amigas, ésta le comentó que una estudiante de la ENAH había tenido una experiencia similar con Salmerón.

La socióloga rechaza los dichos de AMLO sobre que sólo surgen las acusaciones por su nuevo nombramiento: "las mujeres de la ITAM llevan denunciándolo públicamente desde hace años; mi caso es de hace siete años. O sea imagínate cuántas víctimas no hay en este periodo de tiempo (...) que han sido omisos, todos, y que no han querido rescatar el tema, pues es una cosa".

"¿Cómo es posible que a un acosador se le premie desde el Ejecutivo? (...) El Presidente se toma más tiempo para alabarlo que para tomar en cuenta las denuncias de las mujeres que nos sentimos mal", dijo Pineda, quien asegura que López Obrador respalda a Salmerón, al igual que lo hizo con Félix Salgado Macedonio.

En esa misma entrevista con Adela Micha, participó Mariana Flores, internacionalista egresada de la ITAM, que forma parte del grupo de mujeres que a través de un comunicado pidieron quitar el nombramiento de Salmerón y congruencia por parte de las autoridades, aseguró que no hay nada de feminista en el nombramiento de un hombre acusado de acoso sexual.

Tras los dichos de Salmerón sobre que no existe denuncia alguna en su contra, Flores destaca que el historiador está enterado de las denuncias que tiene dentro del ITAM al grado que él mismo solicitó a la universidad saber los nombres de las denunciantes.

"Extraña el silencio de la ITAM; presumen que han hecho tantos esfuerzos para mejorar su protocolo. ¿Por qué el silencio ahora?", cuestionó la exalumna.

"Es sumamente decepcionante escuchar al presidente López Obrador, no es que esperemos algo, pero sí decepcionante escucharlo decir esto, con qué autoridad moral nos viene a exigir pruebas y que denuncien después de lo de Salgado Macedonio", agregó Mariana Flores.