El ámbito militar, abierto a mujeres

Ciudad de México.- Mariana de la Cruz Sánchez, general brigadier de Justicia Militar, quien es la primera mujer en ejercer el cargo como Defensora General y Jefa de la Defensoría de Oficio Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), describe que el enterarse del nombramiento fue una sensación de satisfacción y un reto al mismo tiempo.

Antes de ingresar a su oficina, ubicada en el Campo Militar 1-A, en la pared lucen los cuadros de sus antecesores, todos ellos hombres, y a un costado de la puerta se encuentra su fotografía. La general brigadier, con una antigüedad por cumplir de 35 años en el servicio, dice en entrevista que su familia está orgullosa de ella por ser la primera mujer titular de la Defensoría de Oficio Militar.

Sobre su escritorio está una figura de Temis, diosa griega de la justicia, la ley y el orden, así como una Bandera Nacional.

Ahora, ella y su oficina se encargan de brindar defensores de oficio a los militares que se ven involucrados en algún delito, para que los representen, y revela que la falta más común es la deserción. Subraya que no hay ninguna limitación para que una mujer sea titular de la Sedena, por lo que es cuestión de tiempo.

“A partir de 2007, que se abre el ingreso de mujeres a armas y que actualmente no hay ninguna limitación, es cuestión de tiempo en igualdad de circunstancias y en oportunidades, las mujeres participan con los hombres para el ascenso, entonces se abre la oportunidad, pero tienen que pasar todo un proceso.

“En mi caso no me he visto limitada. Ingresé el 1 de septiembre de 1990 como cadete en la entonces Escuela Militar de Enfermeras, después estudié Derecho. No he tenido ninguna limitación en cuanto a mi carrera en los ascensos.