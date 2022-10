"El Bronco" lamenta muerte de su caballo "Tornado"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 27 (EL UNIVERSAL).- El exgobernador Jaime Rodríguez Calderón informó en sus redes sociales sobre el fallecimiento de su caballo "Tornado", su "compañero de aventuras".

"Estos últimos meses han sido muy difíciles, he perdido tantos momentos y seres queridos, por lo que poco tiempo me quedó para lamentar la partida del 'Tornado'".

A través de sus redes sociales compartió fotografías de momentos que pasó con caballo color negro azabache.

"Según las tradiciones mexicanas, hoy las mascotas nos visitan desde el más allá, y me gusta pensar que hoy vendrá a visitarme para despedirnos y recordar nuestros andares por todo México", escribió.

Por último, recordó que el caballo fue un gran y leal amigo.

"Hoy y siempre seguirás galopando en mi corazón", concluyó.



"Tornado", uno de los orgullos de "El Bronco"

"Tornado" era un caballo frisón holandés color azabache valuado en un cuarto de millón de dólares y uno de los orgullos del exgobernador de Nuevo León.

"Disfruto mucho cabalgar con la raza, es compartir algo de lo que más me gusta con personas que quieren un #MéxicoIndependiente", señalaba en Santuario Santa María del Pueblito, Querétaro, durante su campaña por la presidencia de la República hace cuatro años.

Siempre que su agenda lo permitía "El Bronco" presumía a su pura sangre que además de fina estampa, estaba educado y sabía bailar.