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El calor provoca apagones en Baja California Sur

La alta demanda en el consumo de electricidad sería la causa

Por El Universal

Mayo 15, 2026 03:00 a.m.
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El calor provoca apagones en Baja California Sur

La Paz, BCS.- Baja California Sur comenzó ya a resentir apagones con el aumento de temperaturas previo al verano, que afectaron a por lo menos a 20 colonias de La Paz y Los Cabos.

Las interrupciones en el suministro ocurrieron durante la noche del miércoles, entre las 21:00 y 22:00 horas y, según reportes de vecinos, en algunos sectores el servicio tardó alrededor de dos horas en restablecerse.

Entre las colonias afectadas en La Paz se reportaron Tabachines, La Fuente, Progreso, Jericó, Valle del Mezquite, Indeco y Fidepaz; mientras que en Los Cabos hubo afectaciones en Monterreal, Zacatal, Altavista, Pablo L. Martínez, Santa Rita, Vista Hermosa, Cangrejos, entre otras.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), en tanto, informó este jueves que la interrupción afectó alrededor del 5% de usuarios en ambos municipios y señaló que el restablecimiento total ocurrió cerca de la medianoche. No obstante, la empresa no detalló las causas de la falla.

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Los apagones provocaron reacciones en redes sociales, donde usuarios mostraron su preocupación por registrarse incluso antes de la llegada de temperaturas que en BCS alcanzan los 42 grados hacia los meses de julio y agosto, y la demanda sobrecarga el sistema eléctrico, sobre todo por el uso de aires acondicionados.

El secretario general del Ayuntamiento de La Paz, Jehú Vázquez Savin, declaró al respecto de los apagones que la CFE debe seguir modernizando y ampliando su capacidad para atender la alta demanda en BCS.

Especialistas y organizaciones civiles, entre ellas el Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental (CERCA) han advertido que la entidad enfrenta vulnerabilidad energética debido a que opera con un sistema aislado del Sistema Interconectado Nacional.

A ello se suma el crecimiento acelerado de la demanda eléctrica en municipios como La Paz y Los Cabos, donde el uso intensivo de aire acondicionado y el crecimiento poblacional vinculado a la actividad turística elevan considerablemente el consumo durante la temporada de calor.

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