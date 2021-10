El cambio climático es un peligro inmediato y se está acelerando: UE

Para realizar acciones tendientes a frenar el cambio climático en el mundo, los 27 países miembros de la Unión Europea (UE) destinarán 100 mil millones de dólares a los países más pobres, declaró el embajador de la Unión Europea en México, Gautier Mignot.

"Esta es una carrera contra reloj porque no tenemos planeta 'B' y vemos que el cambio climático no es un peligro para este siglo, es un peligro inmediato y se está acelerando", afirmó a EL UNIVERSAL.

Pidió a presidentes de todas las naciones trabajar permanentemente para lograr las metas del Pacto Verde Europeo, ponerse en el objetivo de la realidad climática.

Así como ajustar todas las políticas públicas hacia ese propósito, y a los ciudadanos impulsar la economía circular, no desperdiciar comida, reusar y reutilizar materiales para reducir la contaminación.

"Yo les pediría disciplina, compromiso para sí mismos, para uno en su propia vida. Cambiar su forma de consumir, de producir y compromiso, disciplina, exigencia con sus gobernantes para que tomen las medidas necesarias contra el cambio climático".

Sentenció que el planeta se va a encargar de sacudirnos la conciencia con todos esos desastres que hemos visto con el riesgo de pasar los puntos de no retorno.

Imposible para la migración.

Respecto a la migración, Gautier Mignot dijo que es un fenómeno que ha existido siempre y siempre existirá.

"Se ha agudizado en algunas zonas del mundo. Si hubo en la historia olas de migración en Europa conocemos bien este fenómeno, sabemos que es complicado manejar los flujos migratorios de forma ordenada y al mismo tiempo respetar los derechos humanos".

Las dos cosas, afirmó, son absolutamente necesarias, entonces (ahora con las oleadas de haitianos) estamos frente a México en una postura de intercambio de experiencias, de apoyos y cooperación.

"Pero de forma humilde digamos porque nosotros estamos muy bien ubicados para saber que es un problema muy complicado de enfrentar si hay formas de hacer que la gente se quede en sus lugares de origen, pero no se puede eliminar el flujo migratorio.

"A veces se pueden frenar dando perspectivas a las personas que huyen de sus países forzados porque hay crisis políticas, guerras, violencia, e incentivados por la pobreza, entonces si se les da un entorno de paz, unas perspectiva de desarrollo económico... Además de evitar también que se propaguen falsas noticias y que se dejen engañar por grupos criminales que les dan falsas esperanzas de que van a poder llegar a Estados Unidos".

Señaló que es un conjunto de esfuerzos que hay que hacer y en la UE lo estamos haciendo con los países de donde vienen los migrantes también en el continente americano apoyándolos a los países centroamericanos para evitar esos flujos y darles perspectivas.

Respecto al calentamiento global advirtió que no hay marcha atrás. Existe el riesgo de una aceleración de este fenómeno, entonces todos tenemos que entrar en ese esfuerzo, subrayó.

Destacó que este año se han visto muchos desastres naturales en Europa y en muchos países del mundo como México y Estados Unidos.

"Terremotos, incendios, inundaciones...vemos que se está acelerando el cambio climático, entonces tenemos que acelerar también nuestros esfuerzos!, enfatizó.

Resaltó que la Unión Europea es nuevamente líder en este rubro, estamos aportando alrededor de 22 mil millones de Euros equivalentes a 26 mil millones de dólares al año (casi 543 mil millones de pesos) y vamos a aumentar nuestro esfuerzo a más de 30 mil millones de dólares, aseguró.

Es decir, apuntó, estamos haciendo más de nuestra parte de esfuerzo de financiación internacional en la lucha contra el cambio climático.

Hay que recordar, añadió, que México y la Unión Europea tienen un acuerdo de cooperación desde 1975, desde aquel entonces la UE ha aportado miles de millones de euros de cooperación en México.

Pero, indicó, "desde hace 10 años no vemos a México cómo un país pobre sino de (clase) media alta y entonces se han reducido los montos de cooperación, pero la Unión Europea sigue siendo baluarte de cooperación de México".

En el rubro de Medio Ambiente destacó logros del Protocolo de Kioto y confió en que habrá nuevos compromisos en la cumbre de Estocolmo que se efectuará en noviembre próximo.

Gautier Mignot encabeza una misión diplomática de embajadores y representantes de media docena de países, entre ellos Austria, Portugal, República Checa, Francia, España y otros.

Al ser atendidos por el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, quien les hijo un recuento de la labor que hacen en Coahuila en materia de respeto a los Derechos Humanos, la ayuda humanitaria a haitianos, centroamericanos y migrantes, quienes ya consiguieron trabajo en empresas como Mabe. También conocieron el Centro Regional de Identificación Humana, a cargo de Yezka Garza.

El diplomático dijo que están enfocados más a acompañar políticas públicas y asistencia técnica. Básicamente, agregó, nuestra ayuda se ha enfocado a derechos humanos, estado de derecho, el manejo de la migración.

Principalmente hacia la sociedad civil en temas de cohesión social que luchan contra desigualdades y en particular hoy en día el gran tema prioritario en México y en el mundo es la preservación del planeta y en particular la lucha contra el cambio climático.

"El reto, si queremos dejar un planeta habitable a las nuevas generaciones, es evitar el aumento promedio de la temperatura a 1.5 grados de aquí a fin de siglo, y para hacer eso necesitamos lograr en el 2050 una neutralidad climática, que las emisiones residuales, con efecto invernadero, sean compensadas por los sumideros, los bosques, los océanos, que absorban el CO2 particular y eso es el compromiso que ha tomado la Unión Europea hemos sido líder en ese compromiso, otras naciones se han juntado como Estados Unidos, por ejemplo, como otras naciones latinoamericanas y lo que esperamos es que México también se pueda juntar a ese gran objetivo".

Pidió a los presidentes de todos los países que forman parte del Acuerdo de París elevar el nivel de ambición para alcanzar la neutralidad climática a mitad de siglo y eso pasa por una aceleración no a 10 o 20 años.

"La reducción de emisiones es una aceleración en los próximos años porque los esfuerzos que hacemos ahora son los que más cuentan, que más impacto tienen", indicó.

Por eso, señaló, la Unión Europea está discutiendo el nuevo paquete legislativo para reducir el 55% sus emisiones de aquí al 2030 como una etapa intermediaria hacia la neutralidad climática para 2050.

Hay que hacer el esfuerzo, es urgente, no es un tema de largo plazo, es un tema de corto, mediano y largo plazo, advirtió.

Del uso del hidrógeno, aseguró que "es una de las soluciones posibles, es un esfuerzo que no solo tiene una sola vertiente, tiene muchas vertientes, la eficiencia energética, consumir menos energía, ser más eficientes en el uso de energía".

Las emisiones basadas sobre los ecosistemas, océanos, bosques, la transición energética, aumentar el uso de las energías renovables y disminuir hasta eliminar el uso de la energía de hidrocarburos y soluciones tecnológicas como el caso del hidrógeno, proteger los sumideros, como los bosques tropicales, la selva amazónica, hay muchas vertientes, esos instrumentos,

Como cada uno pretenda elevar su ambición y esfuerzo en la lucha contra el cambio climático, México tendrá también que hacer esa tarea igual que la Unión Europea, remarcó.