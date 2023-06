El caso de la regidora de Reynosa detenida en Texas

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 17 (EL UNIVERSAL).- Ante la reciente reaprehensión de la regidora de Reynosa, Denisse Ahumada Martínez, su abogado Samuel Reyes, dio a conocer que la regidora fue amenazada para transportar los paquetes que se encontraban en la camioneta.

En un principio fue detenida por transportar drogas, tras las investigaciones se descubrió que la regidora de Reynosa trasladaba 42 kilos de cocaína y su detención fue el sábado 10 de junio en Texas. En un principio se desestimaron los cargos, sin embargo, el día 16 de junio fue aprehendida nuevamente.

El sábado 10 de junio fue detenida Denisse Ahumada Martínez, por Agentes de la Patrulla Fronteriza con base en Falfurrias, Texas, por transportar 42 kilos de cocaína en el vehículo que se trasladaba.

La regidora tripulaba una camioneta Mazda en color blanco y al llegar al puesto de control de la carretera 281 y pasar por el área de rayos x, se detectaron algunos paquetes envueltos con papel, aluminio y cinta en los paneles de las puertas del vehículo, como en el asiento de la unidad.

La Patrulla Fronteriza avisó a la Administración de Control de Drogas, que envió agentes especiales para entrevistar a Martínez, quien confesó su participación en el transporte de la droga.

La regidora acudió a la corte federal de McAllen, Texas, donde el juez Juan Alanís ordenó su detención sin derecho a fianza.

Durante una revisión, los agentes descubrieron anomalías en los asientos, por lo que se realizó una inspección física en la que se descubrieron paquetes en diversas partes de la camioneta, incluyendo los asientos y los paneles de las puertas. Una prueba aplicada a uno de los paquetes dio resultado positivo para cocaína.

Cuando fue detenida Denisse Ahumada Martínez, trascendió que la regidora era militante del Partido Acción Nacional, sin embargo, el órgano político se deslindó de la funcionaria.

El dirigente estatal del PAN, Luis René Cantú Galván, calificó como reprobables los presuntos hechos delictivos en los que se vio involucrada la regidora por Reynosa, Dennise Ahumada Martínez, en los Estados Unidos.

Sobre la detención que se dio a conocer, Cantú comentó: "Es una conducta que reprobamos en Acción Nacional, al final de cuentas esperamos que sea la ley la que determine su situación".

Cantú Galván afirmó que existe distanciamiento con la regidora, de origen Verde, "ella fue electa por el Partido Verde, decide abandonar su partido y pedir por un acuerdo político estar en Acción Nacional, ese acuerdo se llevó a cabo y se cumplió en su momento, lamentablemente desde hace meses dejó de tener comunicación con el partido y no asistía a las convocatoria que se le hacían, por el contrario, se fue haciendo muy cercana al alcalde Carlos Peña, tan es así que ella encabeza en su representación una sesión de Cabildo en el mes de mayo", señaló.

Un juez de Estados Unidos desestimó el jueves 15 de junio la demanda contra Denisse Ahumada, durante el juicio se estipuló que la detención fue en Texas con 42 kilos de cocaína en su vehículo, de acuerdo con los registros judiciales.

El juez Juan F. Alanis detalló que el gobierno no cumplió con su parte a la hora de "establecer mediante el estándar de causa probable que el acusado cometió el delito imputado".

El juez además ordenó que Ahumada fuera "absuelta de su detención".

Agentes de la DEA alertados por la Patrulla Fronteriza acudieron a la estación de Falfurrias para entrevistar a Ahumada, a quien le leyeron sus derechos. La detenida admitió haber conducido su camioneta de México a Estados Unidos a través del Puerto de Entrada de Hidalgo, y que se proponía transportar la droga oculta a San Antonio (Texas).

"Ella declaró que iba a llevar los narcóticos ocultos en el vehículo a San Antonio, Texas", agregaron. "Martínez también declaró que ha transportado narcóticos en el pasado", se dio a conocer tras la audiencia.

El viernes 16 de junio, Samuel Reyes, el abogado de la regidora panista informó que Denisse Ahumada había sido amenazada junto a su familia para trasladar los estupefacientes a Estados Unidos.

La información salió a la luz por medio de un Twitter publicado por la periodista Denise Maeker, en el cual escribe que el abogado le informó al periodista Enrique Acevedo que es la segunda ocasión en que la regidora transporta los paquetes.

El viernes 16 de junio, policías del Condado de Brooks detuvieron nuevamente a la regidora por posesión de drogas, aún y cuando se había anunciado que un magistrado desestimó el cargo por transportar 100 libras de cocaína.

Denisse Ahumada fue detenida en la garita de Falfurrias, Texas, a 149 kilómetros de la ciudad de Reynosa y 127 de Hidalgo, Texas, cuando se le detectaron paquetes escondidos en asientos y puertas de la camioneta en que viajaba.

El alcalde Carlos Peña Ortiz informó que la regidora Denisse Ahumada Martínez sigue al frente de su cargo, en tanto no se resuelva su situación legal y que como ayuntamiento no llamarán a la suplente de la funcionaria detenida.

"La mejor instancia para poder lidiar con esta situación es el partido al que pertenecen, ella sigue siendo regidora, son temas jurídicos que cada quien tiene que resolver, los partidos deben tomar cartas en el asunto".

Comentó que conforme a lo que marca la ley, Denisse Ahumada puede tener tres inasistencias antes que el Cabildo piense en llamar a su suplente.