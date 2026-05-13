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El Chapo pide liberación anticipada y acusa daños a su pueblo

El juez Brian Cogan ha rechazado las solicitudes de El Chapo, quien cumple cadena perpetua en ADX Florence

Por El Universal

Mayo 13, 2026 05:32 p.m.
A
El Chapo pide liberación anticipada y acusa daños a su pueblo

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 13 (EL UNIVERSAL).- Una nueva carta, supuestamente de Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo", a la Corte de Distrito Este se difundió este miércoles. En ella, insiste en que él no cometió los crímenes que se le imputan y pide se le aplique la First Step Act, una ley que permite la liberación anticipada en ciertos casos.

Carta de Joaquín Guzmán Loera a la Corte de Distrito Este

En la carta, la séptima de las últimas semanas, escrita en inglés, vuelve a pedir su extradición a México y pide la aplicación de la First Step Act, al señalar que "no he cometido ningún crimen" contra el pueblo estadounidense.

Repite que "en México tampoco hice daño a mi gente" y acusa al gobierno mexicano "de dañar a mi pueblo con armas y de matarlos y culparme".

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Exige también la protección de su derecho a información, asesoría legal y a mantener comunicaciones.

El mexicano, quien fuera líder del Cártel de Sinaloa, firma la carta como Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Contexto legal y respuesta judicial

La First Step Act fue aprobada en 2018 y uno de sus objetivos es disminuir la población penitenciaria, para lo cual permite la liberación anticipada de reclusos que cumplan ciertos requisitos y pasen a programas de rehabilitación. Asimismo, permite la liberación por motivos humanitarios en el caso de reclusos adultos mayores, o con enfermedades terminales.

Guzmán Loera fue sentenciado a cadena perpetua, una condena que cumple en el penal de máxima seguridad ADX Florence. El juez encargado del caso, Brian Cogan, ha rechazado las peticiones del "Chapo", incluyendo la posibilidad de un nuevo juicio o de que se considere su extradición, señalando que no hay elementos para hacerlo.

Los abogados del mexicano acusan las condiciones severas de reclusión en que permanece su cliente, quien pasa el tiempo aislado.

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