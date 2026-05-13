¡ADMIRABLES!

Un grupo de mamás festejaron emocionadas por el 10 de mayo.

En una atmósfera contemporánea al aire libre, compartieron felices esta ocasión especial.

Así, las socias del Club Deportivo Potosino disfrutaron de la serie de detalles y atractivos que reunió el Consejo de Administración del mismo lugar, que preside el doctor Juan Alberto Martínez Andrade.

Con la Comisión de Sociales que encabeza Ruth Angélica Martínez López, integraron una serie elementos que cautivaron a las mamás reunidas esta mañana que resultó por demás placentera.

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El doctor Juan Alberto Martínez Andrade les dio una cálida bienvenida, las felicitó y les dirigió un emotivo mensaje.

Hermosas y radiantes, orgu-llosas de sus hijos y satisfechas de esta importante misión en sus vidas, charlaron algunas experiencias como mamás.

Eso sí, ellas, felices.