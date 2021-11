"El CIDE se fue derechizando y empezó a competir con el ITAM", dijo en la conferencia de prensa matutina, en Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador.

Según el mandatario es un proceso de elección del nuevo director o directora, de acuerdo con los procedimientos del CIDE. "Hoy se elige".

Sobre las protestas de estudiantes y profesores, y la posibilidad de abrir un nuevo proceso, dijo: "Hay que ver quienes están ahí, porque a lo mejor es de los grupos de Krauze y Aguilar Camín que acaparaban todo. Estaban metidos en todos lados, y esos son los que están inconformes. Lo que queremos es que se cuiden todos los procesos y que se acaben los cacicazgos, en la academia, en los grupos intelectuales; había mucha corrupción. Todos esos grupos están muy enojados por eso, porque vivían al amparo del poder público".

Añadió que la directora del Conacyt es una mujer honesta, íntegra. "No es como Krauze ni Aguilar Camín ni la mayoría de los escritores de Reforma, María Elena no es neoliberal ni corrupta como la mayoría de estos intelectuales académicos. Ya ven lo que sacó la señora Dresser".

Entonces, dijo, hay que ver porque el "conservadurismo se metió". Y agregó que ese instituto tuvo una época extraordinaria con Horacio Flores de la Peña, pero "que se fue derechizando con el neoliberalismo y empezó a competirle al ITAM".

Y en esto también cuestionó la UNAM, e incluso la FIL Guadalajara.

Se fue derechizando como la UNAM, "aunque no les guste que lo diga, mi pecho no es bodega. No estuvieron a la altura de las circunstancias, frente al saqueo más grande en la historia de México. Entonces son intelectuales acomodaticios, sin correr riesgos de ningún tipo, guardando silencio cómplice. Entonces ojalá y se renueven estas instituciones, todas, que haya cambios, que se sacudan, ahí está la Feria del Libro, la de Guadalajara, la inaugura (Raúl) Padilla, que lleva 30 años dominando la Universidad de Guadalajara.